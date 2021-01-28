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В Борисове задержан местный житель, который распространял альфа-PVP

28.01.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Продавал психотропы по всей стране, работал через интернет, а фасовал наркотики на съемной квартире. В Борисове задержан местный житель, который распространял альфа-PVP. Общий вес изъятого около 200 граммов. У него даже был свой почерк. Как рассказали в МВД, рядом с закладкой мужчина клал пустую пачку сигарет, чтобы потенциальному покупателю было легче найти тайник. В результате обыска в квартире фигуранта был обнаружен расфасованный по мелким партиям порошок, различные приспособления для фасовки зелья: электронные весы, полимерные пакеты, изолента. По предварительной информации, 31-летний безработный житель Борисова занимался наркоторговлей на протяжении полугода. Сейчас оперативники устанавливают канал поставки наркотиков, а также круг покупателей.

 
 
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Продавал психотропы по всей стране, работал через интернет, а фасовал наркотики на съемной квартире. В Борисове задержан местный житель, который распространял...
 
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