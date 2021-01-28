Ученые выяснили, как образовалась погубившая группу Дятлова лавина

Источник материала: Tut.by

Швейцарские исследователи пришли к выводу, что лавина, которая погубила группу Игоря Дятлова в 1959 году, возникла на относительно пологом холме из-за мощных ветров и действий самих туристов, которые установили палатку в неудачном месте. Статью с результатами их исследования опубликовал научный журнал Communications Earth & Environment , сообщает ТАСС .



На месте гибели группы Дятлова, 1959 год. Фото: Wikimedia Commons

«Если бы Дятлов и его группа не очистили часть склона холма от снега при установке палатки, никакой трагедии бы не случилось. Это было главной, но не единственной причиной начала лавины. Из-за сильных катабатических ветров на той части холма, которая нависала над палаткой, оказалось очень много снега. Через некоторое время там появилась трещина, и снежный пласт раскололся», — рассказал один из авторов работы, профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Александр Пузрин.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на Северном Урале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах. Версий гибели туристов больше сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

Спустя 60 лет после трагедии Генпрокуратура РФ инициировала расследование причин гибели группы Дятлова из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. В июле 2020 года следователи Генпрокуратуры рассказали, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее.

Доводы представителей ведомства не убедили многих. Скепсис связан с тем, что склон холма, на котором располагалась палатка, был слишком пологим, чтобы там могло скопиться достаточное количество снега для внезапного схода лавины, а травмы на теле туристов не были похожи на повреждения, которые обычно вызывают подобные катастрофы.

Швейцарские исследователи нашли правдоподобное объяснение этим странностям. Они обратили внимание на закономерность, которая обычно ускользает от внимания скептиков. Дело в том, что лавины и оползни часто начинаются далеко не сразу после инициирующего их события.

Причина гибели группы Дятлова

Руководствуясь этой идеей, профессор Пузрин и его коллеги просчитали, как вел себя снежный покров после прибытия туристов. При расчетах исследователи учитывали не только топографию местности, но и то, что снег на склонах холма, где располагалась палатка туристов, состоял из нескольких слоев с разной плотностью и механическими свойствами.

Как правило, верхние части снежного покрова состоят из относительно рыхлого и неплотного снега, который находится над более плотным пластом из спрессованного снега. Ниже находится еще одна мягкая прослойка, которая покрывает оледенелый грунт.

Расчеты ученых показали, что группа Дятлова установила палатку на одном из самых неудачных мест как с учетом топографии местности, так и особенностей структуры снежного покрова. В частности, она находилась на одном из самых крутых участков холма, который был наклонен на 30 градусов. Для ее установки туристы выкопали небольшую яму, нарушив целостность твердого слоя снега, который мешал остальным слоям двигаться вниз по склону.

На первых порах снежная масса не начала двигаться вниз, это произошло значительно позже — из-за того, что катабатические ветра, то есть мощные потоки воздуха, которые двигаются вниз по склонам гор, постепенно покрыли верхнюю часть разрушенного пласта еще большим количеством снега. В результате твердый слой внутри него лопнул, и весь снежный массив обрушился прямо на палатку со спящими туристами.

Пузрин не сомневается, что проведенные его командой расчеты не переубедят всех скептиков, которые предпочитают верить не следователям или ученым, а теориям заговора. Тем не менее, подчеркивает исследователь, новая теория однозначно показывает, что лавина действительно могла погубить группу Дятлова, а также объяснила, как та могла сформироваться.