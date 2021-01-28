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Известный инсайдер показал официальное изображение Samsung Galaxy A52 до анонса

28.01.2021 20:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный точнейшими прогнозами относительно еще не вышедших на рынок устройств инсайдер Эван Бласс поделился пресс-изображением официально не анонсированного среднебюджетного смартфона Samsung — Galaxy A52.


В целом официальное изображение девайса подтверждает ранее ходившие в Сети рендеры с его предполагаемым дизайном от еще одного сетевого информатора — OnLeaks.

Смартфон получит экран во всю переднюю панель с миниатюрным вырезом в форме буквы «О» для фронтальной камеры, прорезь динамика над ней, достаточно узкие рамки по бокам панели, а также строенную основную камеру. Рядом с ней на задней панели расположится вспышка и еще один пока неустановленный модуль.

Примерные характеристики и даже предполагаемая цена устройства были известны и ранее. Так, девайс оснастят AMOLED-матрицей на 6,5 дюйма, процессором Qualcomm Snapdragon 720G (в LTE-варианте) или Snapdragon 750G (в 5G-варианте), а также основной камерой с главным фотодатчиком разрешением в 64 Мп. Последнее, впрочем, пока не подтверждено.

Точная дата анонса пока не называется, но наверняка с показом смартфона долго затягивать не будут. В Европе Galaxy A52, по сообщениям источников, может стоить от 369 до 509 евро в зависимости от LTE или 5G-варианта, а также объема встроенного накопителя.

 
 
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Точная дата анонса пока не называется, но наверняка с показом смартфона долго затягивать не будут.
 
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