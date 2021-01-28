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Известный инсайдер показал официальное изображение Samsung Galaxy A52 до анонса
Источник материала: Tut.by
Известный точнейшими прогнозами относительно еще не вышедших на рынок устройств инсайдер Эван Бласс
В целом официальное изображение девайса подтверждает ранее ходившие в Сети рендеры с его предполагаемым дизайном от еще одного сетевого информатора — OnLeaks.
Смартфон получит экран во всю переднюю панель с миниатюрным вырезом в форме буквы «О» для фронтальной камеры, прорезь динамика над ней, достаточно узкие рамки по бокам панели, а также строенную основную камеру. Рядом с ней на задней панели расположится вспышка и еще один пока неустановленный модуль.
Примерные характеристики и даже предполагаемая цена устройства
Точная дата анонса пока не называется, но наверняка с показом смартфона долго затягивать не будут. В Европе Galaxy A52, по сообщениям источников, может стоить от 369 до 509 евро в зависимости от LTE или 5G-варианта, а также объема встроенного накопителя.
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Точная дата анонса пока не называется, но наверняка с показом смартфона долго затягивать не будут.
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