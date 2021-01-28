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Яндекс Go окажет поддержку белорусским водителям

28.01.2021 21:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Яндекс Go окажет поддержку белорусским водителям
Иллюстративное фото
Водители, которые заболели ковидом или были отправлены на самоизоляцию, смогут получить выплаты. Помощь распространяется на всех, кто регулярно оказывает услуги через платформу Яндекс Go и выполняет заказы хотя бы пару часов в день, отмечает пресс-служба сервиса.

Размер поддержки будет зависеть от выполненных заказов. Он составит половину чистого среднего суточного дохода за последние полгода. Вознаграждение рассчитывается за 14 дней.

Для получения помощи водителям необходимо связаться со службой поддержки, указать причину обращения и прислать фото подтверждающих документов.
 
 
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Сервис Яндекс Go окажет поддержку своим партнерам-перевозчикам в Беларуси. Программа направлена на партнеров, чьи водители пострадали от коронавируса.
 
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