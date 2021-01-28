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Яндекс Go окажет поддержку белорусским водителям
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Размер поддержки будет зависеть от выполненных заказов. Он составит половину чистого среднего суточного дохода за последние полгода. Вознаграждение рассчитывается за 14 дней.
Для получения помощи водителям необходимо связаться со службой поддержки, указать причину обращения и прислать фото подтверждающих документов.
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Сервис Яндекс Go окажет поддержку своим партнерам-перевозчикам в Беларуси. Программа направлена на партнеров, чьи водители пострадали от коронавируса.
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