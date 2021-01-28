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Ужесточить ответственность: Лукашенко потребовал пересмотреть законодательство
28.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко потребовал пересмотреть нормы законов по части уголовного кодекса и административных правонарушений, передает телеканал «МИР 24».
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Ожидается, что изменения в законодательство будут подготовлены в ближайшие два месяца.
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