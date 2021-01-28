Ужесточить ответственность: Лукашенко потребовал пересмотреть законодательство

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко потребовал пересмотреть нормы законов по части уголовного кодекса и административных правонарушений, передает телеканал «МИР 24».

Глава государства напомнил об общественно-политической ситуации в стране после президентских выборов и несостоявшейся, по его словам, «цветной революции». Глава Беларуси предложил провести ревизию законодательства и в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.

«В последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм. Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И вообще, я вам советую при разработке этих норм просто взять у французов, немцев, в других странах, в России эти нормы и перенести в наше законодательство. Тогда нас никто не упрекнет. В оплоте цивилизации мы берем нормативно-правовые акты, имплементируем и адаптируем к своей стране», – сказал Лукашенко.

Ожидается, что изменения в законодательство будут подготовлены в ближайшие два месяца.