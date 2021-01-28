Председатель ОБСЕ: белорусы хотят свободы, они хотят выбирать своё руководство









ТАСС . Она говорила о Беларуси, о том, что белорусская оппозиция не хочет использовать протесты, "чтобы выступать против России или за ЕС". "Это очень сильно отличается от произошедшего, например, в Украине", — цитирует слова Линде





"И оппозиция очень чётко дала понять, что они не хотят, чтобы мы использовали это в качестве антироссийского вопроса, — говорила председатель ОБСЕ. — Они хотят, чтобы это был вопрос демократии в Беларуси, они хотят свободы, они хотят выбирать собственное руководство, они хотят демократии".





Недавно Ан Линде заявила, что пока нет возможности для диалога между властью и оппозицией в Беларуси. По её словам, диалог возможен только после освобождения всех задержанных в нашей стране оппозиционеров и участников протестов (только политзаключённых уже 221 человек).



