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Председатель ОБСЕ: белорусы хотят свободы, они хотят выбирать своё руководство

28.01.2021 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Ан Линде 28 января выступила на видеоконференции, организованной Фондом Карнеги в Вашингтоне.



Она говорила о Беларуси, о том, что белорусская оппозиция не хочет использовать протесты, "чтобы выступать против России или за ЕС". "Это очень сильно отличается от произошедшего, например, в Украине", — цитирует слова Линде ТАСС.

"И оппозиция очень чётко дала понять, что они не хотят, чтобы мы использовали это в качестве антироссийского вопроса, — говорила председатель ОБСЕ. — Они хотят, чтобы это был вопрос демократии в Беларуси, они хотят свободы, они хотят выбирать собственное руководство, они хотят демократии".

Недавно Ан Линде заявила, что пока нет возможности для диалога между властью и оппозицией в Беларуси. По её словам, диалог возможен только после освобождения всех задержанных в нашей стране оппозиционеров и участников протестов (только политзаключённых уже 221 человек).

Осенью 2020-го ОБСЕ в рамках "Московского механизма" подготовила доклад по ситуации в Беларуси. В нём было заявлено о несправедливости президентских выборов, официальному Минску рекомендовалось отменить их результаты и назначить новые "на основе международных стандартов". В МИДе нашей страны заявили о "давлении" со стороны ОБСЕ и отказались выполнять рекомендации.
 
Теги: Минск
 
 
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Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Ан Линде 28 января выступила на видеоконференции, организованной Фондом Карнеги в Вашингтоне.
 
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