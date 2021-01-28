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Средний возраст «политических» судей в Беларуси - около 39 лет
Источник материала: Партизан
Сообщения о том, что наибольшее количество приговоров по политическим делам выносят в основном молодые судьи, не имеют под собой оснований.
Молодые судьи, выносящие суровые приговоры по политическим делам, действительно есть, но их относительно немного.
По данным 58 судей
Таким образом среднестатистический судья родился в начале 1980-х, а высшее образование получал в 2000-х, когда никому и в голову не могло прийти расценить флаг на балконе и бело-красно-белые штаны как одиночный пикет.
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Сообщения о том, что наибольшее количество приговоров по политическим делам выносят в основном молодые судьи, не имеют под собой оснований.
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