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Социологи рассказали, сколько государственных работников выходят на протесты
Источник материала: Партизан
Социолог Оксана Шелест, старший аналитик Центра европейских трансформаций, руководитель проекта «Голос улицы» привела интересные результаты исследования беларуских протестов,
Выстроить картину помогли наблюдения и опросы «Голоса улиц», Chatham House, «Народного опроса», «Голоса». Еще один источник данных — сведения о задержанных и осужденных.
В августе и начале сентября айтишники были более заметны в структуре протеста, в сентябре на первый план вышли студенты и вообще молодежь, с появлением «марша пенсионеров» более заметными стали люди старшего возраста и т.д.
— В протестах практически поровну мужчин и женщин, ни одна группа не превалирует над другой;
— Превалирование, но не доминирование возрастной группы 25-40 лет, в целом в протестах представлены все поколения;
— Превалирование, но не абсолютное доминирование частного сектора и новых форм занятости (фриланс, самозанятые и т.п.) над госсектором (представители последнего составляют примерно треть участников активных форм протеста);
— Примерно равное разделение активности между Минском и регионами (около 50% активности приходится на столицу);
— Превалирование людей с высшим образованием.
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Социолог Оксана Шелест, старший аналитик Центра европейских трансформаций, руководитель проекта «Голос улицы» привела интересные результаты исследования...
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