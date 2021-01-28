Источник материала: Onliner

Зима — это когда снег, Новый год и Дед Мороз с подарками. Ну или грязь, слякоть и постоянная ночь. Описание зависит от того, какого вы возраста. Но и маленькие, и большие дети знают, что зимой бывает снег, а снег — это всегда весело.

Детская пословица про «саночки возить» в проекции на взрослую жизнь звучит иначе: любишь кататься — люби и саночки от снега чистить. Благо с белорусской зимой делать это приходится нечасто, но тут накатил Ларс, набросал сугробов. Казалось бы, ничего сложного: вышел к машине на 5 минут раньше, очистил стекла и зеркала. Но иной раз на это не хватает то ли времени, то ли желания.

Итак, девушка в белой шубе на белом Jaguar — разумеется, притягивает взгляды. Останавливается в крайней левой полосе, выходит из машины, открывает багажник — что вообще происходит?

— Девушка остановила поток в третьей полосе на проспекте Независимости и все-таки решила снизойти до чистки снега с авто, — не стремясь никого обидеть, рассказал корреспонденту Onliner наш читатель. Видео он прислал в чат-бот Onliner. — Она с такой вальяжностью вышла и начала чистить снег, что даже водители сзади, по ходу, только смеялись — никто не сигналил.

Вальяжность еще можно назвать грациозностью — кому как больше нравится, но сейчас не об этом. А о том, как девушка на Jaguar с нечищеными стеклами вообще доехала до этого места на проспекте Независимости. То есть она же села в припаркованный автомобиль и, несмотря на его текущее состояние, поехала. Трудно же вообразить, будто сугробы снега где-то по пути облепили ей все стекла и даже боковые зеркала. Разве что с крыши съехали — так уже предположили в комментариях.

— У нее сразу вообще там танк был с маленьким иллюминатором посередине, — вносит ясность автор видео. — Как-то со скоростью потока катилась. Я просто сразу не сообразил, первая мысль была — WTF? (WTF расшифровывается как «что это, позвольте спросить, такое?» — Прим. Onliner).

Вот все и стало на свои места. Обзорность из танка-Jaguar (ну или снежная масса на крыше), очевидно, поначалу вполне устраивала девушку, но на проспекте стало как-то дискомфортно. Возможно, вспомнился пункт 10.3 Правил дорожного движения, который запрещает водителю участвовать в дорожном движении на транспортном средстве с загрязнениями (наслоениями), ограничивающими обзорность дороги. Вышла — устранила проблему. Есть еще вопросы? У нас — нет.

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