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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Количество пользователей интернета достигло рекордной отметки Люди уже не представляют свою жизнь без Всемирной паутины и социальных сетей.

Согласно аналитическому отчёту, за прошедший год количество пользователей смартфонов во всём мире увеличилось на 1,8% и составило 5,22 миллиарда человек — это 66,6% всего населения Земли. При этом интернетом пользуется 59,5% человечества.Кроме того, за последние 12 месяцев количество владельцев аккаунтов социальных сетей выросло на 490 миллионов — сейчас во всём мире их насчитывается 4,2 миллиарда, или 53% населения. В среднем каждый из пользователей уделяет соцсетям 2 часа 25 минут ежедневно. Любопытно, что меньше всего интересуются таким досугом жители Японии (51 минута), а рекорд по «залипанию» удерживают филиппинцы — 4 часа 15 минут в сутки.В целом, по данным аналитиков, среднестатистические пользователи интернета проводят в сети на всех типах устройств почти 7 часов в день. При этом всё большая часть владельцев цифровой техники предпочитает использовать для поиска голосовые команды — за последние 30 дней такой выбор сделали 45% пользователей.