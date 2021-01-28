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Количество пользователей интернета достигло рекордной отметки

28.01.2021 21:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Количество пользователей интернета достигло рекордной отметки
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Разработчики платформы управления социальными сетями HootSuite опубликовали статистические данные о текущем количестве интернет-пользователей. Цифра оказалась впечатляющей, а по состоянию на январь 2021-го заметно возросло число людей, не представляющих свою жизнь без Всемирной паутины и социальных сетей.

Согласно аналитическому отчёту, за прошедший год количество пользователей смартфонов во всём мире увеличилось на 1,8% и составило 5,22 миллиарда человек — это 66,6% всего населения Земли. При этом интернетом пользуется 59,5% человечества.

Кроме того, за последние 12 месяцев количество владельцев аккаунтов социальных сетей выросло на 490 миллионов — сейчас во всём мире их насчитывается 4,2 миллиарда, или 53% населения. В среднем каждый из пользователей уделяет соцсетям 2 часа 25 минут ежедневно. Любопытно, что меньше всего интересуются таким досугом жители Японии (51 минута), а рекорд по «залипанию» удерживают филиппинцы — 4 часа 15 минут в сутки.


Количество пользователей интернета достигло рекордной отметки

В целом, по данным аналитиков, среднестатистические пользователи интернета проводят в сети на всех типах устройств почти 7 часов в день. При этом всё большая часть владельцев цифровой техники предпочитает использовать для поиска голосовые команды — за последние 30 дней такой выбор сделали 45% пользователей.
 
 
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