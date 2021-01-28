Источник материала: Хартия'97

В Европарламенте подготовили проект резолюции о БелАЭС 28.01.2021, 21:38

В документе говорится, что БелАЭС являются источником возможной угрозы Европейскому союзу.

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике утвердил проект резолюции о безопасности БелАЭС. Он будет рассмотрен на пленарной сессию Европарламента 8-11 февраля, говорится в пресс-релизе Комитета.

Документ называет БелАЭС геополитическим проектом Беларуси и России. «Строительство и работа [БелАЭС] в будущем являются источником возможной угрозы Европейскому союзу и входящим в него странам с точки зрения безопасности, здоровья и защиты окружающей среды», – говорится в проекте.

В проекте резолюции отмечается, что БелАЭС вводится в эксплуатацию поспешно, что не соответствует международным экологическим стандартам и стандартам безопасности.

Авторы резолюции обращают внимание на недостаточное информирование со стороны властей об аварийных отключениях реактора и оборудования в 2020 году, в том числе о выходе из строя трансформаторов и неполадках в системе охлаждения, а также о восьми известных инцидентах во время строительства станции.

В документе выражается беспокойство по поводу количества инцидентов в сфере безопасности.

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