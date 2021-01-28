ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Европарламенте подготовили проект резолюции о БелАЭС

28.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Европарламенте подготовили проект резолюции о БелАЭС

  • 28.01.2021, 21:38
В Европарламенте подготовили проект резолюции о БелАЭС

В документе говорится, что БелАЭС являются источником возможной угрозы Европейскому союзу.

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике утвердил проект резолюции о безопасности БелАЭС. Он будет рассмотрен на пленарной сессию Европарламента 8-11 февраля, говорится в пресс-релизе Комитета.

Документ называет БелАЭС геополитическим проектом Беларуси и России. «Строительство и работа [БелАЭС] в будущем являются источником возможной угрозы Европейскому союзу и входящим в него странам с точки зрения безопасности, здоровья и защиты окружающей среды», – говорится в проекте.

В проекте резолюции отмечается, что БелАЭС вводится в эксплуатацию поспешно, что не соответствует международным экологическим стандартам и стандартам безопасности.

Авторы резолюции обращают внимание на недостаточное информирование со стороны властей об аварийных отключениях реактора и оборудования в 2020 году, в том числе о выходе из строя трансформаторов и неполадках в системе охлаждения, а также о восьми известных инцидентах во время строительства станции.

В документе выражается беспокойство по поводу количества инцидентов в сфере безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В документе говорится, что БелАЭС являются источником возможной угрозы Европейскому союзу.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сыктывкаре активиста освободили после отказа подписать протокол без перевода на коми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by