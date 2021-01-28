Источник материала: Хартия'97

В Сыктывкаре активиста освободили после отказа подписать протокол без перевода на коми 28.01.2021, 21:37

фото: nn.by

Активиста задержали за участие в митинге.

В Сыктывкаре задержанный активист Алексей Иванов отказался подписать протокол без перевода на коми язык. Его отпустили из отделения полиции, сообщает депутат горсовета Николай Удоратин, передает «Новая газета» .

По словам Удоратина, на Иванова составили протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Он отметил, что протокол не перевели на коми язык, и Иванов отказался его подписывать.

Ранее в Сыктывкаре полиция составила протоколы по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП) в отношении журналиста издания «Красное знамя» Валерия Черницына и главреда газеты «Правда Коми» Сергея Морохина. Журналистов обвинили в присутствии на акции без «отличительных знаков сотрудников СМИ».

Полиция также пришла в квартиру сыктывкарского журналиста Елены Соловьевой. Ее мужа увезли в отдел давать объяснения по поводу участия в акции протеста 23 января.

Источник «Новой» сообщил о существовании списка из 100 человек, идентифицированных на видеозаписях акции протеста в Сыктывкаре. Утром 28 января в полицию привезли для дачи объяснений как минимум пять человек из этого списка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .