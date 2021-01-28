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Навальный сравнил ситуацию в России со сказкой «Тараканище»

28.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навальный сравнил ситуацию в России со сказкой «Тараканище»

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  • 28.01.2021, 21:04
Навальный сравнил ситуацию в России со сказкой «Тараканище»
Алексей Навальный
Фото: navalny / Instagram

В сказке Чуковского таракан подчинил себе всех зверей в лесу.

В камере российского оппозиционера Алексея Навального есть телевизор, по которому показали сюжет о том, что 23 января "в паре городов прошли малочисленные митинги". Об этом Навальный написал 28 января в Instagram.

"Американское посольство, используя "фейки в TikTok", заманило туда подростков. Мне кажется, все было совсем не так. Я хочу сейчас сказать два важных слова: Корней Чуковский. Вам всем в детстве читали его стихотворение про тараканище, который кричит и усами шевелит. Именно таким образом тараканище подчинил себе всех зверей в лесу. Они испугались: а вдруг и правда он нас съест? Это вполне точное описание происходящего сейчас в России", – отметил политик.

Он напомнил, что в сказке звери падали от ужаса, хотя понимали, что тараканище не сможет съесть бегемота, даже маленького.

Навальный заявил, что в России правит "кучка воров, нацепивших на себя мундиры, погоны и эполеты, посадив на трон своего Царя-Гульфика".

"Расследование про дворец [президента РФ Владимира] Путина посмотрело уже 100 миллионов, и 2% этих зрителей, вышедших на улицу, будет достаточно, чтобы привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки. Сразу перестанут грозно шевелить усами", – подчеркнул оппозиционер.

Он поблагодарил всех, кто вышел на акции протеста против произвола и коррупции и призвал россиян не бояться и участвовать в митингах.

"На нашей стороне большинство. Давайте разбудим его", – резюмировал Навальный.

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В сказке Чуковского таракан подчинил себе всех зверей в лесу.
 
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