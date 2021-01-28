ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сыновей Юдиной, избитой на митинге в Петербурге, грозят призвать в армию

28.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Сыновей Юдиной, избитой на митинге в Петербурге, грозят призвать в армию

12
  • 28.01.2021, 20:47
  • 1,747
Сыновей Юдиной, избитой на митинге в Петербурге, грозят призвать в армию
фото: twitter

У органов опеки возникли вопросы и по воспитанию дочери Юдиной.

Двух сыновей Маргариты Юдиной, которую на несанкционированном митинге в Петербурге пнул в живот полицейский, могут призвать на службу в армию, сообщило в четверг, 28 января издание "Подъем" в своем Telegram-канале со ссылкой на главу Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева, передает DW.

"Семья уезжала в ФРГ, затем вернулись, при этом сыновья не встали на учет в военкомат, поэтому и не служили в армии. Этот вопрос интересует лично меня: планируют ли ребята на срочную службу?" - сказал "Подъему" чиновник. Он добавил, что у властей имеются вопросы и по поводу несовершеннолетней дочери Юдиной. "У органов опеки есть вопросы в отношении условий ее проживания и почему она не ходила в школу и сейчас не учится. Но она не пустила их даже во двор частного дома", - рассказал Намлиев.

Ранее Маргарита Юдина заявляла, что ее дочь учится дистанционно в иностранном колледже. Адвокат из неформального правозащитного объединения юристов и журналистов Евгений Смирнов в интервью "МБХ медиа" сказал, что военкомат не обращался к сыновьям Юдиной, а об интересе к ним он узнал из сообщений СМИ. Смирнов при этом отметил, что 20-летний сын Юдиной - инвалид, с его заболеванием в армию призывать нельзя.

Тяжелая травма от удара полицейского

54-летняя Маргарита Юдина проживает в Луге Ленинградской области, она в одиночку воспитывает двух сыновей и несовершеннолетнюю дочь. 23 января, находясь в Петербурге во время не разрешенной властями акции в поддержку Алексея Навального, она спросила служащих полиции, за что те задержали одного из активистов. В ответ один из полицейских сильно пнул ее в живот. Этот инцидент попал на видео и был выложен в интернет.

Маргарита Юдина при падении сильно ударилась головой об асфальт и была госпитализирована с сотрясением мозга. Через два дня, после противоречивых сообщений о состоянии ее здоровья, она была выписана. Сообщалось, что женщина получила официальные извинения от органов МВД, приняла их и инцидент якобы исчерпан. Однако позже стало известно, что Юдина все же намерена подать в Следственный комитет заявление на ударившего ее полицейского.

26 января к Юдиной приезжали сотрудники прокуратуры и органов опеки. После их визита, состояние женщины ухудшилось, и ей потребовалась повторная госпитализация.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У органов опеки возникли вопросы и по воспитанию дочери Юдиной.
 
Новости дня
Новости разные
 
У пятніцу ўдзень у Беларусі ад 0 да -5 градусаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by