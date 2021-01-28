Источник материала: Хартия'97

Председатель ОБСЕ: Белорусы хотят свободы 5 28.01.2021, 20:37

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Анн Линде

фото: РИА Новости

Они хотят выбирать свое руководство.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Ан Линде 28 января выступила на видеоконференции, организованной Фондом Карнеги в Вашингтоне. Она говорила о Беларуси, о том, что белорусская оппозиция не хочет использовать протесты,"чтобы выступать против России или за ЕС". "Это очень сильно отличается от произошедшего, например, в Украине", — цитирует слова Линде ТАСС .

"И оппозиция очень чётко дала понять, что они не хотят, чтобы мы использовали это в качестве антироссийского вопроса, — говорила председатель ОБСЕ. — Они хотят, чтобы это был вопрос демократии в Беларуси, они хотят свободы, они хотят выбирать собственное руководство, они хотят демократии".

Недавно Ан Линде заявила, что пока нет возможности для диалога между властью и оппозицией в Беларуси. По ее словам, диалог возможен только после освобождения всех задержанных в нашей стране оппозиционеров и участников протестов (только политзаключенных уже 221 человек).

Осенью 2020-го ОБСЕ в рамках "Московского механизма" подготовила доклад по ситуации в Беларуси. В нём было заявлено о несправедливости президентских выборов, режиму рекомендовалось отменить их результаты и назначить новые "на основе международных стандартов".

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