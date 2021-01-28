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Хижинкова о мести властей: «Мы тебе дали путевку в жизнь, а ты тут такая неблагодарная, выпендриваешься»

28.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экс-пресс-секратарь брестского «Динамо», Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, которая пробыла в заключении 42 дня за участие в акциях протеста, на канале Жизнь-малина рассказала о своем пребывании в тюрьме.

На вопрос, считает ли она свои 42 дня в тюрьме какой-то персональной местью, Ольга Хижинкова овтетила:

— Уверена в этом. Не знаю, кому это нужно. В принципе не понимаю, что там происходит. Руководствуюсь только общей информацией, но мое личное чувство — конечно, я уверена в этом. Мол, мы тебе тут дали все — путевку в жизнь, а ты тут такая неблагодарная, выпендриваешься.

Мне кажется, что борьба власть имущих с такими людьми, как я, которые не являются политическими деятелями, не являются лидерами мнений, блогерами или инфлюенсерами — это признать свою слабость. Бороться с такими людьми, как я, — это расписаться в своей слабости, мне так кажется.

 
 
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Мисс Беларусь-2008, которая пробыла в заключении 42 дня за участие в акциях протеста, рассказала о своем пребывании в тюрьме.
 
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