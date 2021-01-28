Новые президентские выборы, или Добро пожаловать в реальность

Источник материала: Салiдарнасць

Для тех, у кого еще оставались иллюзии, Александр Лукашенко расставил все точки над «і».





Не то, чтобы спич Александра Григорьевича на совещании по совершенствованию законодательства открыл нам какие-то новые глубины его образа и пути следования, которые нам уготовил гарант, но кое-что стало понятнее.

Итак, во-первых (и самое главное). Глава государства четко дал понять, что он думает по поводу своего ухода. Сделал он это, как всегда, посредством просьб трудящихся. «И в упрек мне ставят: первое — передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом. Я это услышал, молчу».

И мы промолчим.

Во-вторых, накидал примерную схему любых электоральных кампаний. На примере прошедших выборов. «Мы знали, что есть люди, их было немало — полмиллиона. Они и раньше (примерно столько) не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо ж понимать, что около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента».

В этот момент Лидия Ермошина вскочила и тут же принялась из всех возражать, что даже по данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало только чуть более 4,5 млн. Шутка! Никто, конечно, возражать не стал.

В-третьих, Александр Григорьевич подтвердил верность своим принципам и пообещал раскрыть нечто страшное. «Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их», — анонсировал руководитель и в очередной раз пообещал защитить страну, если надо — «на танке, БМП, с автоматом в руках».

Пообещать раскрыть нечто страшное — это обязательный атрибут любого спича Александра Григорьевича в период неопределенности и волнений. Главное тут не требовать от оратора публикации фактов. В конце концов, не все еще смогли отойти после разговора Майка и Ника.

В-четвертых, Воскресенский наконец может выдохнуть. Как ни старался, но увы, не пригодился. Лукашенко поставил крест на политической амнистии. Просто потому, что не нашел политических заключенных.

«Не надо строить иллюзии — политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое — уголовное преступление — отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали все, что есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия».

Нужны еще какие-то доказательства?

Ну и немножко об уготованном нам пути. Обнаружив в стране разгул свободы и демократии, Лукашенко решил эту ситуацию немного исправить.

В ближайшие два месяца в Беларуси ужесточат законы для противодействия экстремизму (читай, действий оппозиции). В Уголовный и Трудовой кодексы внесут поправки для пресечения призывов к забастовкам (удивлены?). Будет проведена ревизия закона об экстремизме (это чтобы знали, какого цвета шторы вешать). Предусмотрят меры по защите персональных данных правоохранителей, судей и журналистов (последних, надо понимать, не всех).

Что вы там говорили? Конституционная реформа? Новый президентские выборы? Оттепель? Ну-ну. Добро пожаловать в реальность.