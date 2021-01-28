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Студенты провели уличную акцию в центре Минска

28.01.2021 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Студенты провели уличную акцию в центре Минска. Они прошли шествием по проспекту Независимости, несли с собой бело-красно-белые флаги и скандировали "Свободу политзаключённым!".


Участники акции / Скриншот с видео @peaceful_bsuir

В Беларуси уже насчитывается 221 политзаключённый, передает "Еврорадио".

Телеграм-канал @peaceful_bsuir отмечает, что в акции участвовали студенты разных столичных ВУЗов.
 
Теги: Минск
 
 
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Студенты провели уличную акцию в центре Минска. Они прошли шествием по проспекту Независимости, несли с собой бело-красно-белые флаги и скандировали "Свободу...
 
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