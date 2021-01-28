|
Студенты провели уличную акцию в центре Минска
Источник материала: Партизан
Студенты провели уличную акцию в центре Минска. Они прошли шествием по проспекту Независимости, несли с собой бело-красно-белые флаги и скандировали "Свободу политзаключённым!".
Участники акции / Скриншот с видео @peaceful_bsuir
В Беларуси уже насчитывается 221 политзаключённый, передает
Телеграм-канал @peaceful_bsuir отмечает, что в акции участвовали студенты разных столичных ВУЗов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студенты провели уличную акцию в центре Минска. Они прошли шествием по проспекту Независимости, несли с собой бело-красно-белые флаги и скандировали "Свободу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)