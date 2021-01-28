Светлана Калинкина: Фарш-старт

Помните жуткую историю, когда двое нелюдей — мать и сын – расправились с 18-летней Юлией Соломатиной. Сын убил. А мамаша потом перекручивала куски тела девушки на мясорубку... Варила внутренности, спускала все мелкими порциями в канализацию... Чтобы нечего было найти и нечего было хоронить.





Народный заседатель во время оглашения приговора потеряла сознание. Возле суда дежурила скорая, потому что не только родным убитой девушки, но и всем присутствующим от жутчайших подробностей этого дела становилось дурно. Однако и суд, и следователь, и прокурор не знали, за что наказать мастерицу делания фарша из человеческих останков. В ее действиях – бывает же такое! -- не оказалось состава преступления! Выяснилось, что нет у нас соответствующего закона, нет в УК нужной статьи. Даже мягкая статья «Надругательство над трупом» не подошла, потому что трупа-то в наличии не оказалось.





Таким образом, женщину осудили всего на два года за «Укрывательство лица, совершившего преступление» (то есть убийцы-сына) и «Повреждение документов». Деяния, в результате которых тело убитой девушки превратилось в фарш, остались ненаказанными, так как по нашему Уголовному кодексу просто ненаказуемы.





История эта потрясла всех, но не повлияла на закон. Если человек лично не убивал, но варил, резал, кромсал, рубил части тела убитого, его не накажут и сегодня.





А теперь – про справедливость, коль уж Александр Лукашенко высказал уверенность, что политзаключенных в Беларуси нет и всех наказывают правильно.





София Малашевич участвовала в акции протеста и расписала щиты ОМОНовцев. Получила те же два года колонии общего режима, что и делательница фарша из людей.





60-летний пенсионер Александр Губейко два раза ударил по спине анонимнго ОМОНовца без каких-либо последствий для последнего (Губейко и это отрицает, но допустим, что ударил). Два года лишения свободы...





Витебский художник Владислав Маковецкий поднял дубинку, выпавшую у ОМОНовца из рук и замахнулся ею. Даже не ударил!!! Два года лишения свободы...





Александр Захаревич упал на ногу сотруднику ГАИ и на видео задержания хорошо видно, что избивают Захаревича, а не наоборот.. Два года лишения свободы...





Это нормально? Это равнозначные проступки – превратить в фарш тело убитого человека, не позволив родителям даже похоронить свою дочь, и ненамеренно упасть на ногу ГАИшнику, ничего ему при этом не повредив? За это могут быть одинаковые наказания? Это адекватные приговоры? Это справедливо? Это не политика?..





А ведь есть «политически приговоры» и с куда большими сроками. Совратители несовершеннолетних, например, просто хохочут. Они для белорусского уголовного закона просто святые люди. За их деяния в УК предусмотрено всего от года до трех. Зато Наталья Херше, которая стянула с ОМОНовца не трусики, а балаклаву, получила аж 2,5 года лишения свободы. Чтобы заработать такой же срок настоящему ублюдку надо будет совратить немало мальчиков и девочек.





Кто-то и теперь будет говорить, что это не политика? Что политзаключенных у нас нет? Что у нас справедливый суд и справедливый закон?





Ясно, что все эти аресты, суды, неадекватные по своей жестокости приговоры призваны запугать недовольных. Невыученным остался урок первых дней после выборов, когда волна произвола и насилия вывела на протесты даже тех, кто митинговать не собирался. А все потому, что страх, на который в подавлении протестов с подачи силовиков так рассчитывал и рассчитывает Александр Лукашенко, основан на инстинкте самосохранения. Но они не учли, что именно этот инстинкт заставляет мирных и спокойных людей еще более отчаянно бороться с властью, которая демонстрирует ментальную близость к тем, кто перекручивает человека на фарш или делает из него отбивную. А, значит, политика «чем дальше – тем страшнее», которую по итогам сегодняшнего совещания у Лукашенко демонстрируют все причастные к мероприятию, это путь к еще большим потрясениям. Белорусам всегда было плевать на политику. Но им никогда было не наплевать на человеческое к себе отношение и справедливость. И чем дальше власть от справедливости, чем ближе к нелюдям – тем активнее белорусы начинают сопротивляться.