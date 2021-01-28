В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan

Источник материала: Onliner

На улице Октябрьской сегодня было шумно. Там прогремела презентация обновленного Volkswagen Tiguan. Как мы уже знаем, паркетнику изменили внешность, доработали салон и пересмотрели список доступных цветов и колесных дисков. Tiguan остается одним из самых популярных небюджетных SUV в нашей стране, поэтому мы не могли пропустить презентацию этой важной новинки.





Автомобиль получил новый набор светодиодной оптики и переделанные бамперы, капот, передние крылья и решетку радиатора. Узнать рестайлинговый Tiguan в потоке будет несложно. Комплектации кроссовера теперь называются так: Respect, Status, Exclusive и R-Line.









По умолчанию модель оснащается трехзонным климат-контролем, мультимедийной системой с дисплеем на 6,5 дюйма, обогревом передних кресел и руля, 17-дюймовыми колесными дисками и пр. Как уже сообщалось, цены на кроссовер стартуют от 56,9 тысячи рублей. Топовые модификации вплотную приближаются к прайсу 90 тысяч рублей.













В Беларуси модель предложат с двумя бензиновыми моторами. Базовым выступит 1,4-литровый TSI с двумя вариантами отдачи: 125 и 150 л. с. Будет и 2-литровый мотор, который в зависимости от версии развивает 180 и 220 л. с. Самую маломощную версию можно взять только с МКП и приводом на переднюю ось. Более мощный 1,4 TSI идет с 6-ступенчатым «роботом» DSG и передним или полным приводом на выбор. 2-литровые исполнения — исключительно «двухпедальные» (7-ступенчатый DSG) и с подключаемой задней осью. Про дизели пока велено забыть.



































































