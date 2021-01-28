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В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan

28.01.2021 21:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На улице Октябрьской сегодня было шумно. Там прогремела презентация обновленного Volkswagen Tiguan. Как мы уже знаем, паркетнику изменили внешность, доработали салон и пересмотрели список доступных цветов и колесных дисков. Tiguan остается одним из самых популярных небюджетных SUV в нашей стране, поэтому мы не могли пропустить презентацию этой важной новинки. 

В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan

Автомобиль получил новый набор светодиодной оптики и переделанные бамперы, капот, передние крылья и решетку радиатора. Узнать рестайлинговый Tiguan в потоке будет несложно. Комплектации кроссовера теперь называются так: Respect, Status, Exclusive и R-Line.




По умолчанию модель оснащается трехзонным климат-контролем, мультимедийной системой с дисплеем на 6,5 дюйма, обогревом передних кресел и руля, 17-дюймовыми колесными дисками и пр. Как уже сообщалось, цены на кроссовер стартуют от 56,9 тысячи рублей. Топовые модификации вплотную приближаются к прайсу 90 тысяч рублей.






В Беларуси модель предложат с двумя бензиновыми моторами. Базовым выступит 1,4-литровый TSI с двумя вариантами отдачи: 125 и 150 л. с. Будет и 2-литровый мотор, который в зависимости от версии развивает 180 и 220 л. с. Самую маломощную версию можно взять только с МКП и приводом на переднюю ось. Более мощный 1,4 TSI идет с 6-ступенчатым «роботом» DSG и передним или полным приводом на выбор. 2-литровые исполнения — исключительно «двухпедальные» (7-ступенчатый DSG) и с подключаемой задней осью. Про дизели пока велено забыть.

В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan II Trendline, 2019 г.в., 42 000 км
серый, внедорожник, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
63 254 р.
24 500$ / 20 165€
Volkswagen Tiguan I Рестайлинг, 2011 г.в., 144 000 км
белый, внедорожник, бензин 1.4 л, механическая, полный привод
25 815 р.
9999$ / 8230€
Volkswagen Tiguan II 2.0 TDI SCR DSG BMT, 2016 г.в., 154 717 км
черный, хетчбэк, дизель 2 л, механическая, передний привод
34 583 р.
13 395$ / 11 025€
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На улице Октябрьской сегодня было шумно. Там прогремела презентация обновленного Volkswagen Tiguan. Как мы уже знаем, паркетнику изменили внешность, доработали салон и...
 
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