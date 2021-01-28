Газовый городской автобус МАЗ отправляют на испытания в Египет

Источник материала: Onliner У автобусного производства Минского автомобильного завода новое экспортное направление. Газовый автобус МАЗ-203С46 отправляется в Египет. Пока речь только об испытаниях одного образца, а не об отправке партии.

Темой газовых автобусов МАЗ активно занялся пять лет назад, тогда же почти одновременно были представлены газовые версии семейств МАЗ-103 и МАЗ-203. Газовые МАЗ-103 — подешевле, МАЗ-203 — подороже. Ключевые комплектующие же у них примерно одинаковые. С тех пор в каждом из «подсемейств» появились модификации с разными вариантами комплектации.

В Египет отправился вариант с индексом МАЗ-203С46. Он оснащен двигателем Weichai Power WP7NG280E51 CNG мощностью 280 л. с. и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач Allison T310.





На какой срок, на каких условиях автобус отправлен на египетские тесты — ни о чем из этого не сообщается. Но это первый заход МАЗа со своими современными автобусами в Африку, так что ради освоения нового рынка любые условия приемлемы.