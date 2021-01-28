Индийский филиал Daimler изготовил спецгрузовик для перевозки вакцины от COVID-19

Источник материала: Onliner Bharat-Benz BSafe Express — так называется специальный грузовик-рефрижератор, специально созданный для транспортировки вакцины от COVID-19. Машина официально представлена в Индии.

Не слышали о марке Bharat-Benz? Это такой очень сильно упрощенный и удешевленный, но все же вполне добротный Mercedes-Benz для внутреннего рынка Индии. И сама марка, и все ее производственные площадки принадлежат концерну Daimler.

Специализированный рефрижератор построен на большегрузном шасси Bharat-Benz 2823R (6х4) и оснащен передовой холодильной установкой, которая обеспечивает точный контроль за температурой вакцин и поддержание ее на всех этапах доставки. Рефрижераторная надстройка изготовлена компанией Motherson Group. Кузов нашпигован электронными датчиками, которые позволяют ответственным лицам контролировать температуру, влажность груза дистанционно. И регулировать их — тоже дистанционно.





Рефрижераторы с технологиями удаленного контроля (телематикой) в Европе существуют уже около 10 лет, для Индии это пока в диковинку.