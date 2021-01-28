﻿ Автодайджест. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автодайджест

28.01.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Бесправник на летних шинах устроил аварию в Лидском районе. 25-летний водитель Peugeot не учел состояние проезжей части на заснеженной дороге. Мужчина не справился с управлением, авто трижды развернуло, машина врезалась в такси. От удара Peugeot оказался в кювете. В ходе разбирательств инспекторы установили, что шофер ранее уже привлекался за езду без прав.

Неуправляемый занос

Дети пострадали в двух ДТП на дорогах Молодечненского района. 48-летняя водитель за рулем Suzuki не справилась с управлением и выехала на встречную, где столкнулась с Mercedes. В результате аварии травмы получил 10-летний сын женщины. Он был доставлен в больницу. По данным ГАИ, подросток на заднем сиденье не был пристегнут.

Схожая ситуация случилась в районе Радошковичей. В результате лобового столкновения 5-месячный ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Установлено, что малыш находился на руках у матери на заднем сиденье Volkswagen.

Вечерний затор

Затор на столичном проспекте Независимости минувшим вечером был вызван аварией трех автомобилей. Машина Renault столкнулась с Lada, а когда водители ожидали экипаж ГАИ, на них наехала Audi, отбросив Renault на встречную, а после врезалась в столб. От удара пострадала водитель Audi. Она была доставлена в больницу для осмотра.

Не проехала мимо

Отвлеклась во время движения и съехала в кювет - это последствия пьяного вождения в Минске. Авария случилась на столичной кольцевой в районе улицы Шаранговича. По данным ГАИ, 32-летняя девушка за рулем Chevrolet сперва врезалась в припаркованный Ford, а после продолжила движение, но съехала с дороги. Медосвидетельствование показало свыше 1,5 промилле алкоголя. В аварии пострадавших нет.

Пешеход на дороге

А в Минском районе ГАИ выясняет обстоятельства наезда на 17-летнюю девушку на пешеходном районе. Инцидент случился этим утром в деревне Богатырево. Почему 57-летний водитель автобуса не заметил пешехода на переходе, установит проверка. В результате происшествия девушка была доставлена в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бесправник на летних шинах устроил аварию в Лидском районе. 25-летний водитель Peugeot не учел состояние проезжей части на заснеженной дороге. Мужчина не справился с...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 кг марихуаны изъято у жителя Гомеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by