Источник материала: Хартия'97

Помимо выборов бывают и «бархатные революции» Юрий Самодуров

28.01.2021, 23:12

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Юрий Самодуров

Россия движется к серьезным политическим пертурбациям.

Помимо победы на выборах бывают ведь и "бархатные революции" меняющие режим. Все мы о таких слышали.

Мы также знаем, что выборы, участие в них и их результаты, уже лет 20-25 перестали служить в нашей стране механизмом реального влияния оппозиции (как партийной, так и непартийной) на политику исполнительной и законодательных ветвей власти даже на уровне городских дум, не говоря уже об Администрации президента, Госдуме, федеральном правительстве и самом президенте.

"Бархатная революция" исключающая уличные погромы и грабеж со стороны вышедших на улицы сотен тысяч и миллионов людей, исключающая физическое насилие по отношению к высокопоставленным государственным служащим и чиновникам, к судьям, приговаривавшим участников мирных акций протеста к многолетнему лишению свободы, не допускающая проявлений насилия даже в отношении полицейских в ответ на насилие с их стороны (исторически первым ориентиром в этом плане был Ганди) – мирный способ масс людей и политической оппозиции вернуть себе это влияние.

Я считаю, что "бархатная революция" увенчается успехом, если она не сведется только к требованиям смены власти в Кремле и освобождения политзаключенных, но и выдвинет также конкретные требования по изменению тех существующих в стране социально-экономических отношений, которые разные социальные группы считают несправедливыми и коррупционными (я имею в виду поддержку людьми существующих справедливых и минимизацию несправедливых социальных неравенств и отношений) .

Если бы Николай II и его министры приняли требования, сформулированные в петиции лидеров и организаторов демонстрации 9 (23) января 1905 года, фактически стремившихся к "бархатной революции", а не расстреляли демонстрацию, то не случилось бы ни "Кровавого воскресения", ни февральской и октябрьской революций 1917 год и последующей Гражданской войны, и сам Николай II и его семья не были бы расстреляны. Сегодня все же не 1905 год и требования оппозиции в ходе "бархатной революции", я надеюсь, могут быть приняты правительством.

Выдвижение социально-экономических, а не только политических требований необходимо также, чтобы "бархатная" революция не завершилась всего лишь верхушечным политическим переворотом и "ретушированием" путинского режима.

Я считаю, вопрос о том, что делать сегодня оппозиции и гражданам критически настроенным к путинскому режиму, чтобы обеспечить возможность (здесь очень много аспектов) и успех (здесь не меньшее число аспектов) "бархатной революции" в нашей стране и является главным в политической повестке дня для людей стремящихся ее вырабатывать. Проведение и участие в митингах – только часть этой повестки. Участие в выборах, точнее их безрезультатность в плане изменения путинского режима могут служить одним из триггеров этого процесса.

Многие чувствуют, что, так или иначе, Россия движется к серьезным политическим пертурбациям, и что рост возмущения людей их участие в акциях протеста в 2021 году власти не остановить, при том, что режим пока еще готов отчаянно защищаться.

Поэтому задача оппозиции, в конце концов, стремиться осуществить в России именно "бархатную революцию" без человеческих жертв и уличных погромов (как это почти удалось в 1991 году), и затем не дать украсть ее результаты.

Кто из участников "низового" демократического движения 1987-91 годов думал и предполагал, что через 30 лет около 90% национальных капиталов и природных ресурсов страны перейдет в собственность, владение и распоряжение пяти-семи процентов российских граждан? Причем, главным образом, нелегитимным путем, и что значительная часть национальных ресурсов и достояния окажется в 2021 году в оффшорах.

Я бы еще дополнил вышесказанное тезисом доктора физмат наук Бориса Штерна предлагающего (более четко и ясно, чем я об этом сказал) оппозиционным политикам и экономистам, в конце концов, договориться и озвучить общие требования, которые нам, гражданам можно предъявлять власти, в т.ч. при массовых выходах на улицу и в социальных сетях.

Юрий Самодуров, kasparov.ru

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