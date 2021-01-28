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Ученые рассказали о влиянии Луны на сон людей

29.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали о влиянии Луны на сон людей

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  • 28.01.2021, 22:55
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Ученые рассказали о влиянии Луны на сон людей
иллюстрационное Фото: ua.today

На сон оказывают влияние фазы Луны.

Ученые из США и Аргентины заявили о том, что фазы Луны оказывают влияние на сон людей. По их словам, цикл сна у людей соотносится с 29,5-дневным лунным циклом: в дни, близкие к полнолунию, люди ложатся спать позже и спят меньше, чем в остальные, сообщает Phys.org.

В ходе исследования ученые наблюдали за сном жителей как города, так и сельской местности. Оказалось, что зависимость от лунного цикла наблюдается у людей вне зависимости от доступа к электричеству, хотя у жителей города выражена не так явно.

«Несмотря на то, что эффект более заметен в сообществах без доступа к электричеству, он наблюдается также среди тех, у кого такой доступ есть, включая студентов Университета Вашингтона», - заявил ведущий автор исследования Горсио де ла Иглесиа.

С помощью наручных мониторов ученые наблюдали за сном 98 человек, которые проживают в трех общинах коренных народов Тоба-Кум в аргентинской провинции Формоза. Сообщества отличались доступом к электричеству: в одном его не было вообще, в другом был частично, а в третьем – электричество было общедоступно.

В ходе более ранних исследований ученые уже выяснили, что доступ к электричеству влияет на сон, что было подтверждено и сейчас. В то же время исследователи заметили зависимость между сном и лунным циклом. В зависимости от сообщества, продолжительность сна менялась в среднем на 45-58 минут, а время засыпания – на 30 минут. Во всех трех сообществах люди засыпали позже и спали меньше за три-пять дней до полнолуния.

Заметив такие изменения сна в сообществах, ученые провели наблюдения за 464 студентами из Сиэтла. В результате, они заметили такую же зависимость между сном и лунным циклом.

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