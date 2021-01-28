Источник материала: Хартия'97

Цены на продукты в Беларуси выросли вслед за налогами 2 28.01.2021, 22:41

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Подорожали продовольственные и детские товары.

Рост цен произошел после повышения ставки налога на добавленную стоимость.

С начала года в Беларуси начали действовать изменения в Налоговый кодекс. В частности, был существенно сокращен перечень продовольственных и детских товаров, которые облагаются по льготной ставке НДС в размере 10%.

Из перечня убрали некоторые виды круп, муки и кондитерских изделий, детское питание, консервированные овощи и фрукты, джемы, желе и мармелады, маргарин и натуральный мед, арахис и фруктовое пюре, фруктовые и овощные соки и прочие товары. Теперь при их ввозе и (или) реализации в Беларуси применяется ставка НДС в размере 20%, передает naviny.media .

Для розничных сетей установили переходный период. Не позднее 1 февраля должна пройти переоценка остатков товаров с учетом изменения ставки НДС. Но многие оптовики стали отгружать продукцию по новым ценам уже с начала года.

«Кто быстрее продает, тот быстрее и цены подымает. Мы получаем товары по новым ценам со 2 января. До 1 февраля по любому подымутся цены на все товары, на которые изменился НДС. Список довольно большой», — рассказал Naviny.by сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства, владелец нескольких магазинов Виктор Маргелов.

Сервис по сравнению цен Infoprice.by проанализировал, как поменялись цены на тысячи товаров в популярных магазинах Минска в середине января по сравнению с серединой декабря.

Так, в категории «консервация» цены выросли в среднем на 9-10%. При этом подорожание было широким. Оно коснулось примерно 70% консервированных продуктов, а оставшиеся 30% продукции, вероятно, приходится на остатки старых партий.

«Они тоже могут подняться в цене в будущем. При этом есть единичные позиции, цена на которые упала», — отметил руководитель сервиса Infoprice.by Роман Андрухов.

По его данным, с детским питанием ситуация схожая. Около половины товаров подорожали в среднем на 9%, но так как это в основном недорогие позиции, то разница не столь существенна — в пару десятков копеек.

«По нашим наблюдениям, осталось много позиций, цены на которые либо не поднялись, либо поднялись несущественно. Так что можно посоветовать отслеживать цены на товары в разных сетях. Часто бывает, что один магазин уже пересмотрел стоимость товара, а другой этого еще не сделал. Если не пропустить момент, можно еще успеть затовариться впрок и сэкономить», — сказал Андрухов.

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский пояснил, что в долгосрочной перспективе повышение НДС не приводит к позитивным результатам. В результате повысятся цены и снизится спрос.

«Практика и исследования показывают, что во многих случаях потребление товаров, на которые повышается НДС, снижается примерно пропорционально повышению цен. Но здесь, конечно, нужно смотреть, о каких товарах идет речь. К примеру, эластичность спроса на детские товары довольно необычная. Люди часто тратят на детей не так, как на себя, и меньше смотрят на цены. Но так или иначе спрос снизится. Возможно, люди начнут выбрать чуть более дешевые товары. И это все у нас происходит вдобавок на фоне общего снижения потребительской активности из-за депрессии внутреннего рынка», — сказал экономист в комментарии для Naviny.by.

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