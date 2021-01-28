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Сенатор Сандерс собрал на мемах со своим изображением $1,8 млн

29.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сенатор Сандерс собрал на мемах со своим изображением $1,8 млн

  • 28.01.2021, 22:31
  • 3,326
Сенатор Сандерс собрал на мемах со своим изображением ,8 млн
фото: epa

Прибыль от сувенирной продукции с фотографией сенатора пойдет на благотворительность.

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс собрал $1,8 млн на благотворительность за счет продажи товаров с его ставшим популярным изображением. Об этом пишет CNN.

Свитшоты ($45) и футболки ($27) с фотографией сенатора, сделанной на инаугурации Джо Байдена, его команда начала продавать 21 января. Первую партию свитшотов раскупили за менее чем 30 минут. На выходных добавили больше позиций, но все распродали до утра понедельника 25 января.

Собранные деньги распределят в родном штате Сандерса Вермонте между несколькими благотворительными организациями, которые заботятся о пожилых людях и детях.

Политик не единственный, кто использует вирусный момент как шанс собрать деньги на благотворительность. Американское фотоагентство Getty Images все доходы от продажи знаменитой фотографии Сандерса передаст компании Meals on Wheels America – она заботится о людях, которые самостоятельно не могут сходить в магазин.

Производитель верхней одежды Burton Snowboards, которую Сандерс носил в день инаугурации, пожертвовал 50 курток департаменту по делам детей и семьи Берлингтона от имени сенатора.

Сам Сандерс 23 января отметил в интервью телеведущему Сету Мейерсу, что не ожидал такой популярности. "Мы знаем кое-что о холоде здесь, в Вермонте, и не слишком беспокоимся о моде", – написал он.

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Прибыль от сувенирной продукции с фотографией сенатора пойдет на благотворительность.
 
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