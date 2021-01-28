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В Минске Citroen сбил пешехода, после чего на него наехал автобус

29.01.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход получил травмы после двойного наезда в Минске. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла вечером 28 января. По предварительной информации, 34-летний водитель Citroen ехал по местному проезду проспекта Независимости со стороны улицы Стариновской в направлении улицы Руссиянова. В районе дома № 168 он сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. После этого на пешехода наехал двигавшийся во встречном направлении пассажирский автобус.


В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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