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В Минске Citroen сбил пешехода, после чего на него наехал автобус
Источник материала: Tut.by
Пешеход получил травмы после двойного наезда в Минске. Об этом
Авария произошла вечером 28 января. По предварительной информации, 34-летний водитель Citroen ехал по местному проезду проспекта Независимости со стороны улицы Стариновской в направлении улицы Руссиянова. В районе дома № 168 он сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. После этого на пешехода наехал двигавшийся во встречном направлении пассажирский автобус.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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Авария произошла вечером 28 января.
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