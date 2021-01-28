В Минске прошла презентация обновленного Volkswagen Tiguan. Цена - от 57 840 рублей

Источник материала: Tut.by

Обновленный Volkswagen Tiguan официально выходит на белорусский рынок — презентация кроссовера 2021 модельного года состоялась сегодня на территории культурного пространства «Вершы» в Минске.





Напомним, что к нам по-прежнему поставляются кроссоверы, произведенные на калужском заводе Volkswagen. Внешне автомобиль преобразился не сильно — кроссовер получил новые бамперы, капот, передние крылья и радиаторную решетку. Фары теперь вытянутые, в стиле Golf восьмого поколения, а сзади новинку легко узнать по измененному рисунку фонарей. Также появились новые цвета кузова и пересмотренная коллекция колесных дисков.









Цены на обновленный Tiguan были озвучены еще в декабре , но с тех пор машины немного подорожали — на 940 рублей. Теперь стартовый прайс на Tiguan — это 57 840 рублей за базовую комплектацию Respect с 125-сильным мотором объемом 1,4 л, 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом, оснащение которого включает светодиодные фары, кожаный мультируль с подогревом, круиз-контроль, подогрев передних сидений и трехзонный климат-контроль, мультимедиасистему с 6,5-дюймовым экраном и 17-дюймовые колесные диски. Кроссовер в такой же комплектации, но уже с 150-сильным двигателем 1.4 в связке с 6-ступенчатым «роботом» оценен в 62 840 рублей.





В комплектации Status добавляются более комфортные передние сиденья с регулировкой поясничного подпора, камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев заднего ряда и система Discover Media с 8-дюймовым дисплеем. В данном случае можно выбирать между двумя модификациями — с мотором 1.4 (150 л. с.), 6-ступенчатым «роботом» и передним приводом за 68 840 рублей и двухлитровым агрегатом с отдачей 180 л. с. и в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом (77 840 рублей).





Двигатели — объемом 1,4 л (125 и 150 л. с.) или 2 л (180 и 220 л. с.). 125-сильная версия доступна только с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом, вариант на 150 л. с. с 6-ступенчатым «роботом», передним или полным приводом на выбор, а двухлитровые версии — с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом.





В исполнении Exclusive кроссовер доступен только с двухлитровыми TSI с двумя вариантами форсировки, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом — вариант на 180 л. с. доступен за 84 840 рублей, а 220-сильная модификация за 88 840 рублей. В такой комплектации имеются адаптивные светодиодные фары, цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном, электропривод задней двери, фоновая подсветка интерьера и 18-дюймовые диски.





Особняком стоит топовая комплектация R-Line — у нее более агрессивный внешний обвес с оригинальными бамперами и увеличенным спойлером, 19-дюймовые легкосплавные диски, кожаные сиденья с электрорегулировками и памятью настроек и адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке. Именно такой автомобиль и красовался на презентации.





Такой кроссовер также располагает двухлитровым мотором и 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом в трансмиссии, а цены начинаются от 90 840 рублей за 180-сильный вариант и 95 840 рублей за машину с мотором на 220 л. с.





За 1390 рублей для Tiguan R-Line доступен пакет Black Style с черными декоративными элементами экстерьера.