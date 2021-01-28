Источник материала: UDF



Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зеленский пойдет на второй срок Президент Украины Владимир Зеленский захотел пойти на второй срок.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос на своей странице в Facebook.По его словам, Зеленский рассказал о желании баллотироваться на второй президентский срок во время празднования своего дня рождения 25 января. О своем намерении он рассказал об этом своему ближайшему окружению.«Может нам пора забрать куличики у этого мальчика?», — написал Лерос.В январе электоральный рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня — за политика готовы проголосовать только 13,4 процента граждан страны. Вторую строчку в списке политических симпатий украинцев занял бывший президент страны Петр Порошенко, за него готовы голосовать 10,6 процента жителей.В конце 2020 года супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что ее муж пока не обсуждал с ней идею пойти на второй президентский срок. По ее словам, если он все же примет такое решение пойти, «значит, он будет чувствовать, что не закончил что‑то начатое и надо заканчивать».