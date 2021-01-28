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Зеленский пойдет на второй срок

29.01.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Зеленский пойдет на второй срок
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Администрации президента Украины
Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос на своей странице в Facebook.

По его словам, Зеленский рассказал о желании баллотироваться на второй президентский срок во время празднования своего дня рождения 25 января. О своем намерении он рассказал об этом своему ближайшему окружению.

«Может нам пора забрать куличики у этого мальчика?», — написал Лерос.

В январе электоральный рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня — за политика готовы проголосовать только 13,4 процента граждан страны. Вторую строчку в списке политических симпатий украинцев занял бывший президент страны Петр Порошенко, за него готовы голосовать 10,6 процента жителей.

В конце 2020 года супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что ее муж пока не обсуждал с ней идею пойти на второй президентский срок. По ее словам, если он все же примет такое решение пойти, «значит, он будет чувствовать, что не закончил что‑то начатое и надо заканчивать».
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский захотел пойти на второй срок.
 
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