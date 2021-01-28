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В Гродно хирурги достали кольцо с бриллиантом из желудка девочки

29.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно хирурги достали кольцо с бриллиантом из желудка четырехлётней девочки.



Операция прошла в областной детской клинической больнице. Туда обратились родители ребёнка. Рентген-снимок показал, что в желудке находится инородный предмет, пишет rgazeta.by.

По словам родителей, девочка проглотила кольцо с бриллиантом. Сначала решили подождать несколько дней, но предмет сам не вышел из желудочно-кишечного тракта естественным путём. Пришлось делать операцию.

Кольцо достали с использованием эндоскопа и щипцов. Операция проходила под общим наркозом.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно хирурги достали кольцо с бриллиантом из желудка четырехлётней девочки.
 
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