В Гродно хирурги достали кольцо с бриллиантом из желудка девочки









rgazeta.by . Операция прошла в областной детской клинической больнице. Туда обратились родители ребёнка. Рентген-снимок показал, что в желудке находится инородный предмет, пишет





По словам родителей, девочка проглотила кольцо с бриллиантом. Сначала решили подождать несколько дней, но предмет сам не вышел из желудочно-кишечного тракта естественным путём. Пришлось делать операцию.





Кольцо достали с использованием эндоскопа и щипцов. Операция проходила под общим наркозом.