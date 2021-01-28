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Протесты в Ереване: митингующие пытались прорваться в здание парламента

29.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ереване прошли акции протеста. Митингующие, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пытались прорваться в здание парламента, сообщает АМИ «Новости-Армения».


Фото: Reuters

Участники митинга собрались у здания Генпрокуратуры и требовали встречи с главой ведомства Артуром Давтяном. Потом люди решили идти к зданию правительства и, зайдя внутрь, ждать там генпрокурора и премьер-министра. Их требование — задержать главу правительства.

Полиция пресекла попытку прорваться в здание. По данным ТАСС, в результате было задержано 26 человек.

Напомним, протесты в Ереване с требованием отставки премьер-министра вспыхнули в ноябре после того, как стало известно о подписании президентом России, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении совместного заявления о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
 
 
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В Ереване прошли акции протеста. Митингующие, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пытались прорваться в здание парламента, сообщает АМИ...
 
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