Петр Петровский о призывах вводить санкции против Беларуси: нужно вводить адресные санкции в ответ

Источник материала: ОНТ

Политолог Петр Петровский в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что граждане Беларуси, призывающие вводить санкции против своей страны, заслуживают называться коллаборационистами. Эксперт ответил на вопрос, нужно ли адресно вводить контрсанкции.

Петр Петровский: «Конечно. На мой взгляд, это не должно обсуждаться. Одно дело, когда поляк, американец, немец призывает к санкциям. Они отражают интересы своей корпорации, хотят убрать конкурентов белорусских. А вот этот коллаборационизм, я бы сделал параллель с 1940-ми годами, когда люди призывают ввести санкции против своих соседей, своих сограждан, это очевидно. Но здесь самое главное другое, какая модель должна быть контрсанкций. Моя точка зрения, что это должна быть модель персональная. Потому что эти люди либо сидят на каких-то грантовых потоках, значит, им надо запретить трансгосударственные международные финансовые операции; ограничить выезд за границу; ограничить занятия предпринимательской деятельностью (потому что многие из них пытаются использовать бизнес или инструменты бизнеса для подрывной деятельности); ограничить занятие управленческими должностями».

Петровский порассуждал, стоит ли лишать гражданства Беларуси призывающих к санкциям людей.

Петр Петровский: «Не думаю. Потому что многие хотят, многие надеются. Смысл коллаборационизма, предательства – как раз получить другое гражданство. А мне кажется, что мы, как общество, как государство, должны дать возможность переосмыслить свой поступок человеку и исправиться. Мы знаем факты, когда люди в нулевые, в 90-е годы призывали к санкциям, боролись против действующей власти. Сегодня они переосмысли себя, увидели эти ошибки. Вот этот остракизм, а частью политической демократии и является остракизм, во всем мире такое, причем это не какая-то модель насилия и давления, это демонстрации порицания, в том числе экономического, управленческого. Это определенная политическая воспитательная деятельность. Так действуют на Западе, так действуют в других странах. Нам не надо этого чураться, мы должны воспитывать своих граждан».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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