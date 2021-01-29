Лукашенко: Буду защищать страну, чего бы мне это ни стоило, надо – на танке, БМП, с автоматом

Источник материала: ОНТ

Ревизия закона об экстремизме, принятие документа о недопущении героизации нацизма, усиление защиты персональных данных, изменения в уголовном и трудовом кодексах. Обо всём этом говорили сегодня во Дворце Независимости.

Президент поручил усовершенствовать законодательство в ближайшие месяцы. Александр Лукашенко пояснил в деталях и на примерах, причём не только из белорусского опыта. Российские протесты, Путин и Навальный – фрагменты интервью Президента с этими словами и фамилиями в заголовках разлетелись сегодня далеко за пределы нашей страны.

Высказался Александр Лукашенко о так называемых «политических заключённых», амнистии, критике Всебелорусского народного собрания со стороны беглых оппозиционеров, о том, чей опыт разгона незаконных акций Беларусь будет перенимать.





Даже по составу участников можно было предположить, что совещание намечается особой важности. И уже во вступительном слове Александр Лукашенко очертил суть: прошлый год стал для Беларуси, мягко говоря, поучительным, нужно делать выводы. Было всякое: от шествий до угроз насилия в адрес чиновников и диверсий на железной дороге. И всё это активно направлялось и финансировалось из-за рубежа через мессенджеры и соцсети. То есть то, чего ждали, подтвердилось. Силовики позволили стране не свалиться в пропасть «цветной революции», но, добавляет Президент, причин для самоуспокоения нет.

Каждый белорус искренне желает, чтобы братская Россия справилась с давлением – но всё же для нас важно, что там сейчас происходит всё, что было у нас. Иногда проще оценить события не изнутри, а со стороны.

Президент добавляет: несогласные и люди со своим мнением в Беларуси, конечно, есть, это нормально, иное мнение было всегда. Да даже события прошлого года – это не новое, бывали ведь уже в истории страны протесты. Новое – пожалуй, разве что растянутость во времени, но здесь важен фактор напряжения из-за пандемии. Плюс в Беларусь вынужденно из-за COVID-19 вернулись те, кто белорусами был за рубежом. Работали-то в других странах, дома без денег, конечно, плохо. Но с каждым месяцем из тех, кто был против чего-то, становится всё больше тех, кто за.

Самый показательный пример – те, кого считали символами протеста. Александр Лукашенко снова возвращается к тому самому разговору в СИЗО с оппозицией.

Резюме от Президента: не нужно строить иллюзий, как решит суд – так и будет, вот и вся амнистия. А с теми, кто ошибся и ошибки признал, будут работать. В том числе и лично Александр Лукашенко.

И важная деталь: когда говорят о свободе выражения мнений, почему-то по умолчанию считается, что это об альтернативном. Но ведь заметно всё больше людей, которые активно выражают свою личную и прогосударственную позицию.

А вот с теми, кто не с мнением, а с правонарушениями и преступлениями, разговор будет короткий и жёсткий. Как раз по попыткам радикализации ситуации (а они готовились) работает КГБ. Если бы это случилось – вот это было бы жестоко и трагично, а не работа ОМОНа в августе.

На будущее нужен чёткий превентивный механизм защиты – правовой. В совершенствовании нашего законодательства уже многое сделано, но, задаётся вопросом Президент, не слишком ли мы увлеклись либерализацией? Для примера: жёсткие разгоны протестов во Франции, Польше, Нидерландах, мгновенные жертвы беспорядков в США. Это куда жёстче, чем было в Беларуси, но критики молчат, там же демократия. Вот Александр Лукашенко и предлагает: может, возьмём их «демократичные» законы себе?

Но и у России, возвращается к этой теме Президент, есть чему поучиться. Просто всем нужно внимательно смотреть и анализировать.

То же самое касается и символов (или пока – символа) российских волнений. Плюс-минус то же самое, что было у нас, только дороже и масштабнее. Александр Лукашенко подробно высказался о фигуре Алексея Навального в политике – или около неё.

При этом Александр Лукашенко напоминает: по многим вопросам держит прямую связь с коллегой Владимиром Путиным. И, как и в Беларуси, в России после протестов пойдёт рост людей с активной прогосударственной позицией. Ведь, откровенно говоря, есть за что хвалить.

И снова же Президент напоминает о многовекторности – но уже не в экономике, а в политике и в законодательстве. Учиться можно у всех.

Более чётко всё пропишут в законах и указах – сегодня определились по генеральным векторам. Но ключевое решение принято – сроки сжатые.

Что ожидается? Ревизия закона об экстремизме, принятие закона о недопущении героизации нацизма, усиление защиты персональных данных, а также защиты от агрессивных выпадов в адрес судей, правоохранителей, журналистов и других социальных групп. По большому счёту, это продолжение военной доктрины Беларуси, но внутри страны – она оборонительная. То есть защищает граждан и государство в целом.

ФОТО: БЕЛТА

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