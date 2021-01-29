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Сколько стоит поддержка блогеров на протестах, рассказал политолог Петровский

29.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько стоит поддержка блогеров на протестах, рассказал политолог Петровский

На примере российских протестов заметно, как разделилась блогерская среда. Кто-то выступил в поддержку власти, кто-то – наоборот. Но не бесплатно. Сколько может стоить поддержка блогеров на протестах, в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал политолог Петр Петровский.

Петр Петровский: «Разделилась блогерская среда, хотя многие из них демонстрировали лояльность действующей системе. Они говорят, что российская работа в информационном плане не всегда может качественно срабатывать в чрезвычайной ситуации. В отличие, кстати, от немецкой, где все прозрачно, все понимают, кто есть кто, и где есть очень четкое разделение на так называемых мейнстримовых блогеров, СМИ и прочее. Конечно, это зависит от системы грантов. В России есть президентская система грантов. Насколько я знаю, блогеров она не финансирует. А система финансирования блогеров более закрытая и непрозрачная. Из-за этого различные группы интересов могут это использовать. С другой стороны, многие блогеры выполняют подряды по конкретным вопросам».

Политолог отметил, что через блогеров группы влияния могут преследовать самые разные интересы.

Петр Петровский: «Возникает вопрос, а какие группы влияния на что настроены в данной ситуации. Кому-то хочется ухудшить позиции власти, поиграть. Кому-то хочется выбить в том числе грантовое обеспечение под выборы. Кому-то хочется какие-то более выгодные условия».

Эксперт ответил на вопрос, надо ли было и надо ли будет государству платить белорусским блогерам.

Петр Петровский: «Я бы не сказал, что доморощенным блогерам надо платить. Надо выстраивать систему альтернативных СМИ через грантовую поддержку и не бояться. Молодежь не любит формализм, для нее телевидение – это формализм, для нее уже YouTube становится слишком формальной платформой. В чем плюс грантовой поддержки? Мы даем молодым людям возможность реализовать проект, при этом мы можем контролировать идеологически этот проект. Они проявляют свою активность с одной стороны, с другой стороны, они воспитываются быть ответственными перед обществом».

Петровский рассказал, сколько стоит поддержка протестов блогерами.

Петр Петровский: «Самый дешевый блогер, самый такой малопросматриваемый – от 500 долларов за программу. Это только одну программу сделать, продвинуть и все. Если у нас долгосрочные проекты, там могут измеряться суммами даже в сотни тысяч долларов. Допустим, Собчак была бы очень дорога, я думаю, она не пожалела бы написать ноликов в смету».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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На примере российских протестов заметно, как разделилась блогерская среда. Кто-то выступил в поддержку власти, кто-то – наоборот. Но не бесплатно. Сколько может...
 
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