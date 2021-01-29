В чем разница между белорусским и российским протестом, объяснил политолог Петровский

Источник материала: ОНТ

Протесты в России пытаются проводить по тому же сценарию, как это было в Беларуси. При этом заметны определенные отличия, обусловленные, в том числе, и целевой аудиторией протеста. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Петр Петровский.

Петр Петровский: «Сейчас [в России] происходит процесс перегруппировки всей оппозиции. Потому что Навальный показал: "Вот я зазываю людей, идите со мной, вступайте со мной в коалицию, подчиняйтесь моим указаниям". Так было и у нас, если мы вспомним. Тихановский тогда показал: "Давайте, идите за мной", – и многие туда пошли. Потом вылез Бабарико, показал. И вся старая оппозиция полностью сложилась под эти новые финансовые потоки. Сейчас будет то же самое. Вот они запланировали еще две акции, потом начнется перегруппировка сил. Причем будет сделана ставка на регионы, где имеется реальное недовольство в Российской Федерации из-за действительно неравенства, действительно несоразмерности развития. Мы видим Иркутск и Новосибирск. В этом и отличие от Беларуси, потому что в Беларуси в 2019 году "выстрелил" только Минск, и то, вопрос, как "выстрелил". 2000 человек – это для двухмиллионного Минска ничто. Там, наверное, будут раскручивать социальный момент. И мы видим, что в Российской Федерации обвиняют власть в социальной несправедливости – в той теме, которая наиболее востребована в России. Но мне кажется, что они это делают очень коряво, потому что, если мы посмотрим этот фильм нашумевший, то они вытащили условный компромат 10-летней давности. Она [тема] эмоциональна. Показали какой-то дворец, показали какую-то винодельню, на которую, к слову, в фильме выстроили теорию, что туда никого не пускают, хотя напрямую возят туристические группы. Кто хочет – может забить в YouTube "винодельня Дивноморское", пожалуйста».

Петр Петровский отметил, что разница между белорусскими протестами и российскими – в целевой аудитории.

Петр Петровский: «Российский протест направили в более наглое русло. Если у нас собирали криминальные элементы, натравливали их на силовиков, пытались радикализировать протест, захватывая административные здания, то там они усложнили схему и, кроме радикалов, хотят использовать подростков, чтобы они прикрывали этих радикалов, их вылазки против силовиков».

Эксперт рассказал, что несовершеннолетние участники протестов более прочих подвержены влиянию фейков.

Петр Петровский: «Фейки, они имеют какой-то предел воздействия. Наши события продемонстрировали, когда эффективно начинает работать система развенчания фейков, ломается все, нет мобилизационной функции и протесты схлопываются. А когда действительно они натравят подростков в этой системе, когда подростки получат свое в этой неразберихе, то будут матери, которые будут обвинять силовиков в кровавой бане, условно, в чем-то еще. Они еще рассчитывают [на это]».

Если белорусские протесты координировались в Telegram, то российские пытались продвигать через TikTok. По мнению эксперта, сейчас руководителями протестов в России будет выбираться другая платформа.

Петр Петровский: «TikTok – это китайская система. Китайцы очень быстро с россиянами сработались и достаточно быстро начали подчищать. Думаю, сейчас будет выбираться платформа, которая зависит от стран Запада, на которую нельзя будет так повлиять быстро. Скорее Instagram, потому что он, во-первых, "свой", во-вторых, ориентирован на более такую [целевую] аудиторию, чем Telegram».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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