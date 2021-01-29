Политолог Петровский: Навальный – иностранный агент влияния, который называл белорусский «языком подонков»

Источник материала: ОНТ

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный – иностранный агент влияния, который начинал карьеру как ультраправый политик и нелицеприятно отзывался о соседних странах и народах, в том числе и о Беларуси. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал политолог Петр Петровский.

Петр Петровский: «За спиной Навального хранится очень любопытный шлейф его биографии. Потому что, если мы откроем его Live Journal нулевых годов, то мы увидим, как он относился не только к белорусам. Напомню, он белорусский язык называл, что это "язык подонков и гопников", что это "язык хачиков". Это его цитата, она сегодня имеет место быть, в интернете ее может любой найти – Навальный о белорусском языке. Но уже в этой цитате мы видим, как господин Навальный относился к армянам, грузинам, другим жителям Северного Кавказа, закавказских республик. Он вообще начинал как ультраправый такой политик на московском поле. Его либералом сделали некоторые семинары на Западе, обучение на Западе, которое вылизало его и сделало рукопожатным. Хотя в 2013 году, когда его пустили после Болотной на выборы мэра [Москвы], он использовал антимигрантскую тему в своей агитации очень активно. И несмотря на это все, он рукопожатный до сих пор, и за него ведут борьбу, за его освобождение все западные МИДы, которые только могут это делать».

Эксперт ответил на вопрос, можно ли говорить, что Навальный – агент иностранных спецслужб.

Петр Петровский: «Агент влияния больше сказать. Потому что в этой ситуации с Навальным очень много фактов вылезло наружу за момент его политической борьбы. Фотографии с господином Пригожиным, определенным бизнесменом российским, и то, что два приближенных к Кремлю политолога, это Евгений Минченко и Сергей Марков, сказали, что да, иногда выполнял господин Навальный какие-то заказы со стороны различных групп влияния во власти. Сам факт его выдвижения на выборы мэра Москвы, если мы вспомним, в 2013 году после Болотной, когда многие сидели в тюрьмах, господин Навальный смог зарегистрироваться кандидатом в мэры Москвы и ему подписи собирала "Единая Россия". Я думаю, это была попытка этой управляемой демократии, как господин Сурков когда-то ее сформулировал, что мы должны демократическими процессами управлять. Но мы можем сказать, что она провалилась. Потому что, несмотря на все старания, Навальный не стал системным политиком, не стал работать на интересы своего государства, а остался таким подрядчиком, который готов брать деньги из любых структур. И понятно, что он оказался в Германии в [клинике] "Шарите", и ему оказали определенные услуги, и за эти услуги надо платить».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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