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Политолог Петровский: Беларусь – полигон для репетиции протестов в России
Источник материала: ОНТ
Протесты в Беларуси послужили своеобразной репетицией перед протестами в России. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Петр Петровский.
Эксперт ответил на вопрос, можно ли говорить, что Беларусь – это полигон перед протестами в России.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Протесты в Беларуси послужили своеобразной репетицией перед протестами в России. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Петр...
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