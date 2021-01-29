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Политолог Петровский: Беларусь – полигон для репетиции протестов в России

29.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политолог Петровский: Беларусь – полигон для репетиции протестов в России

Протесты в Беларуси послужили своеобразной репетицией перед протестами в России. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Петр Петровский.

Эксперт ответил на вопрос, можно ли говорить, что Беларусь – это полигон перед протестами в России.

Петр Петровский: «Сказать, что Беларусь – это единственный полигон, нельзя. Но то, что полигон – это однозначно. Более того, если мы посмотрим главную сущность всей этой политтехнологии, это отключение разума и сознания. Вообще, политтехнология как предмет, как дисциплина предусматривает, что гражданин является не субъектом политического процесса, а объектом. На которого оказывается воздействие, а в случае цветной революции, в случае вот таких действий гибридного характера главная задача, чтобы поведение человека исходило из эмоционального, а не из рационального мыслительного процесса. Если же мы посмотрим на те методы, которые использовались в Российской Федерации еще в 2019 году на выборах в Мосгордуму и сейчас, и те методы, которые используются сейчас в Беларуси и использовались на выборах, то мы увидим, что даже графики совпадают тех либо иных действий. Вот возьмем 2019 год, декабрь, немецкая телекомпания Deutsche Welle показывает фильм, сюжет которого вытащили вообще из каких-то запасников, о событиях 20-летней давности. И раскручивают об этих пропавших политиках якобы признательные показания какого-то беглого представителя бывшего силовых структур. Второй момент – массовые мероприятия против углубленной интеграции, людей собирают на несанкционированные незаконные акции и прощупывают почву, сколько людей выйдет, сколько недовольных. Да, у нас таких "прощупываний" было как минимум несколько, потому что у нас были выборы парламентские до этого, но они провалились, эти "прощупывания"».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Протесты в Беларуси послужили своеобразной репетицией перед протестами в России. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Петр...
 
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