Лучшее ли сейчас время, чтобы покупать или продавать квартиру? О ситуации на рынке жилья – в рубрике «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

В четыре раза больше рабочего времени было потеряно из-за пандемии, чем кризиса, в 2009-м. Такую статистику приводит Международная организация труда. Было утрачено 9% рабочих часов. Это эквивалентно сокращению 255 миллионов рабочих мест. Экономические последствия вируса больше затронули женщин, чем мужчин. Каким ещё угрозам для общества и экономики будет противостоять мир в ближайшие годы? Расскажет наш экономический обозреватель Наталья Тарасюк.





Бизнес и правительства будут бороться с новыми глобальными угрозами в сфере занятости, инфекционными заболеваниями, экстремальной погодой и сбоями в кибербезопасности. Так считают аналитики Всемирного экономического форума.

«Давос» на «удалёнке». Мировую экономику обсудили онлайн

В этом году он проходит онлайн. Основной посыл спикеров – страны должны бороться и с рецессией, и с изменением климата. Ведь половина мирового ВВП сильно зависит от природы. А вот рост еврозоны в первом квартале под вопросом. «Перезагружали капитализм» в виртуальном Давосе без США. Байден не захотел выйти в онлайн. Экономический кризис в США только углубляется: ещё 900 тысяч заявок от американцев на пособие по безработице. И, похоже, после победы над Трампом, который боролся с китайской экономикой, «сонный Джо» взял схожий курс – покупать всё американское. Это может стать фактором давления на Китай, который продолжит стимулировать внутреннее потребление, экспорт и увеличивать занятость.

Сезон отчётности. Сколько цифровые гиганты заработали на пандемии?

Увеличили доходы цифровые гиганты, которые банили Трампа. Спрос на их услуги вырос из-за пандемии в первом квартале. Выше прогноза выручка Apple – 111 миллиардов долларов. Это за октябрь – декабрь 2020-го. Прибыль на акцию – 1,68 доллара. У Facebook – почти 4. Доходы – 28 миллиардов.

Транзакция за рубеж. Белорусы перевели сотни миллионов долларов в 2020 г.

Белорусы перевели за рубеж в 2020-м 205,5 миллиона долларов. В среднем за раз отправляли по 385 долларов. На белорусские счета через платёжные системы пришло почти 320 миллионов. Это данные регулятора, который рассказал и о «подушках безопасности» банков Беларуси. Совокупный размер нормативного капитала – порядка 12 миллиардов рублей. По сравнению с декабрём финансовое положение банков более устойчиво.

Стоимость жизни. Потребительские бюджеты выросли

Если говорить о финансовой поддержке государства, то с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет. На 10,5%. С начала месяца и по 30 апреля Минтруда установило и новые минимальные потребительские бюджеты. Для экономически активного населения – 541 рубль. Сумма выплат разная – в зависимости от группы. Такой же подход и для бюджета прожиточного минимума. Он вырастет. В среднем на душу населения – 262 рубля 87 копеек. Пропорционально росту показателя изменятся минимальные трудовые, социальные пенсии, пособия по уходу за инвалидом I группы, доплаты пенсионерам.

Дела недвижимые. Какая обстановка на рынке новостроек и вторичного жилья?

Архитектурный кодекс на финальном этапе обсуждения специалистами Минстройархитектуры и экспертами. Проект публиковался и на правовом портале, каждый мог что-то предложить. Кодекс соберёт в единое целое строительные нормы для многоэтажек и частных домов, т.е. правила поведения для всех участников рынка. Он, кстати, от пандемии пострадал меньше, чем тот же гостиничный сектор и краткосрочная аренда. Что сейчас происходит на белорусском рынке жилья? Узнаем у эксперта. Вадим Тачкин расскажет, лучшее ли сейчас время, чтобы покупать или продавать квартиру.

Вадим Тачкин, директор компании, представитель Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства: «Как период для покупки недвижимости – он благоприятен. Богатство выбора, небольшое число конкурентов и возможность торговаться. В среднем где-то цена находится в диапазоне 1350 – 1380 за квадратный метр, усреднённый, по первичному рынку. Вторичный рынок: сейчас складывается интересная ситуация, он практически выровнялся с рынком первичным. И там диапазон цен буквально на 30-40 долларов выше».

Покупатели стали ориентироваться не на займы, а на свои финансовые возможности?

Вадим Тачкин, директор компании, представитель Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства: «Я бы сказал, что предложений сейчас больше. Просто потому что система кредитования находится на минимальном уровне своей активности, в силу экономических каких-то событий. Что касается продавцов, то они будут гибче относиться к покупателям, ценить каждого интересующегося их объектом недвижимости. Это можно говорить и о физических лицах, которые продают свои отдельно взятые квартиры, так и о застройщиках, которые не получают того объёма интересующихся, что был буквально полгода назад».

Сегодня опубликованы новые строительные нормы в части теплоснабжения и энергетической эффективности. Да и вообще много изменений в законодательстве было и с начала года, и в 2020-м. На ваш взгляд, какие законодательные инициативы больше отразятся на рынке?

Вадим Тачкин, директор компании, представитель Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства: «Если говорить о тех изменениях в законодательстве, которые регулируют деятельность застройщиков, то, конечно, самый основной и важный для отрасли документ – это ограничение максимальной прибыли застройщика при привлечении денежных средств граждан. Он окажет свое влияние, но даже не в этом году, а в следующем. Он не распространяет свое действия на объекты, документы по которым начали оформляться до его вступления в силу. Что касается законодательства, регулирующего отношения дольщик – застройщик, то здесь следует отметить закон об ипотеке, закон о строительных сбережениях. Это законы, разработанные на перспективу. В силу экономической ситуации сейчас они пока на рынке не работают, но дают возможность для того, чтобы, когда банковская система будет готова поддержать эти два законопроекта, наверное, предложить покупателям инструменты финансирования, которые сделают покупку недвижимости удобнее для большего числа граждан».

В сентябре депутаты должны подготовить изменения закона «Об ипотеке». Но, как вы говорите, интереса к ипотечным кредитам у игроков нет. Хотя в той же России был досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки.

Вадим Тачкин, директор компании, представитель Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства: «Самый главный момент, который не позволяет запустить этот очень удобный и понятный механизм финансирования сделок с недвижимостью – это непосредственно цена денег. Те "длинные" кредиты, которые делают доступным это кредитование, потому что "короткие" кредиты – это очень большие ежемесячные платежи и переплаты, связанные с этим. Что касается инициативы, которая будет рассмотрена во втором полугодии этого года, скорее, она связана с тем, что банкам должны предоставить дополнительные гарантии вот этих кредитных продуктов, ипотеки. Потому что без возможности изъять предмет, под который было кредитование, это все пока и не работает. Банки опасаются, что будут сложности с возмещением своих убытков в отношении нерадивых кредитополучателей, которые перестанут эти кредиты выплачивать».

Карнавала не будет. Круизные операторы отменяют рейсы

Крупнейший круизный оператор Carnival продлил отмену вояжей до мая. Компания потеряла 10 миллиардов долларов. Им даже пришлось продать корабли. В плавание пока не отправятся и главные конкуренты – Royal Caribbean и Norwegian. Индустрия оценивается в 150 миллиардов, но её будущее после вспышек инфекции на лайнерах – туманно.

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