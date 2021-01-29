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Лучшее ли сейчас время, чтобы покупать или продавать квартиру? О ситуации на рынке жилья – в рубрике «Ближе к делу»
Источник материала: ОНТ
В четыре раза больше рабочего времени было потеряно из-за пандемии, чем кризиса, в 2009-м. Такую статистику приводит Международная организация труда. Было утрачено 9% рабочих часов. Это эквивалентно сокращению 255 миллионов рабочих мест. Экономические последствия вируса больше затронули женщин, чем мужчин. Каким ещё угрозам для общества и экономики будет противостоять мир в ближайшие годы? Расскажет наш экономический обозреватель Наталья Тарасюк.
Бизнес и правительства будут бороться с новыми глобальными угрозами в сфере занятости, инфекционными заболеваниями, экстремальной погодой и сбоями в кибербезопасности. Так считают аналитики Всемирного экономического форума.
В этом году он проходит онлайн. Основной посыл спикеров – страны должны бороться и с рецессией, и с изменением климата. Ведь половина мирового ВВП сильно зависит от природы. А вот рост еврозоны в первом квартале под вопросом. «Перезагружали капитализм» в виртуальном Давосе без США. Байден не захотел выйти в онлайн. Экономический кризис в США только углубляется: ещё 900 тысяч заявок от американцев на пособие по безработице. И, похоже, после победы над Трампом, который боролся с китайской экономикой, «сонный Джо» взял схожий курс – покупать всё американское. Это может стать фактором давления на Китай, который продолжит стимулировать внутреннее потребление, экспорт и увеличивать занятость.
Увеличили доходы цифровые гиганты, которые банили Трампа. Спрос на их услуги вырос из-за пандемии в первом квартале. Выше прогноза выручка Apple – 111 миллиардов долларов. Это за октябрь – декабрь 2020-го. Прибыль на акцию – 1,68 доллара. У Facebook – почти 4. Доходы – 28 миллиардов.
Белорусы перевели за рубеж в 2020-м 205,5 миллиона долларов. В среднем за раз отправляли по 385 долларов. На белорусские счета через платёжные системы пришло почти 320 миллионов. Это данные регулятора, который рассказал и о «подушках безопасности» банков Беларуси. Совокупный размер нормативного капитала – порядка 12 миллиардов рублей. По сравнению с декабрём финансовое положение банков более устойчиво.
Если говорить о финансовой поддержке государства, то с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет. На 10,5%. С начала месяца и по 30 апреля Минтруда установило и новые минимальные потребительские бюджеты. Для экономически активного населения – 541 рубль. Сумма выплат разная – в зависимости от группы. Такой же подход и для бюджета прожиточного минимума. Он вырастет. В среднем на душу населения – 262 рубля 87 копеек. Пропорционально росту показателя изменятся минимальные трудовые, социальные пенсии, пособия по уходу за инвалидом I группы, доплаты пенсионерам.
Архитектурный кодекс на финальном этапе обсуждения специалистами Минстройархитектуры и экспертами. Проект публиковался и на правовом портале, каждый мог что-то предложить. Кодекс соберёт в единое целое строительные нормы для многоэтажек и частных домов, т.е. правила поведения для всех участников рынка. Он, кстати, от пандемии пострадал меньше, чем тот же гостиничный сектор и краткосрочная аренда. Что сейчас происходит на белорусском рынке жилья? Узнаем у эксперта. Вадим Тачкин расскажет, лучшее ли сейчас время, чтобы покупать или продавать квартиру.
Покупатели стали ориентироваться не на займы, а на свои финансовые возможности?
Сегодня опубликованы новые строительные нормы в части теплоснабжения и энергетической эффективности. Да и вообще много изменений в законодательстве было и с начала года, и в 2020-м. На ваш взгляд, какие законодательные инициативы больше отразятся на рынке?
В сентябре депутаты должны подготовить изменения закона «Об ипотеке». Но, как вы говорите, интереса к ипотечным кредитам у игроков нет. Хотя в той же России был досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки.
Крупнейший круизный оператор Carnival продлил отмену вояжей до мая. Компания потеряла 10 миллиардов долларов. Им даже пришлось продать корабли. В плавание пока не отправятся и главные конкуренты – Royal Caribbean и Norwegian. Индустрия оценивается в 150 миллиардов, но её будущее после вспышек инфекции на лайнерах – туманно.
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Лучшее ли сейчас время, чтобы покупать или продавать квартиру? О ситуации на рынке жилья – в рубрике «Ближе к делу»
В четыре раза больше рабочего времени было потеряно из-за пандемии, чем кризиса, в 2009-м. Такую статистику приводит Международная организация труда. Было утрачено 9%...
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