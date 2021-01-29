ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский баскетболист Максим Салаш продолжает выступление в Лиге чемпионов

29.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусский баскетболист Максим Салаш продолжает выступление в Лиге чемпионов

Белорусский баскетболист Максим Салаш помог своей команде – испанской «Бургос»  – выйти во второй раунд Лиги чемпионов.

Действующие чемпионы турнира в очередном матче обыграли итальянский «Бриндизи» со счётом 90:86 и заняли первое место в предварительной группе. Самым результативным игроком встречи стал Максим Салаш, набравший 20 очков. Жеребьёвка второго раунда состоится 2 февраля, а сами матчи в группах пройдут в марте. По два лучших клуба из четырех квартетов выйдут в решающий этап Лиги чемпионов —  «финал восьми», который планируется провести в начале мая.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский баскетболист Максим Салаш помог своей команде – испанской «Бургос»  – выйти во второй раунд Лиги чемпионов. Действующие чемпионы турнира в очередном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эта власть лишила Виктора Бабарико права на аппеляцию - дело будет рассматривать Верховный суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by