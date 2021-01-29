Белорусский баскетболист Максим Салаш продолжает выступление в Лиге чемпионов

Источник материала: ОНТ

Белорусский баскетболист Максим Салаш помог своей команде – испанской «Бургос» – выйти во второй раунд Лиги чемпионов.

Действующие чемпионы турнира в очередном матче обыграли итальянский «Бриндизи» со счётом 90:86 и заняли первое место в предварительной группе. Самым результативным игроком встречи стал Максим Салаш, набравший 20 очков. Жеребьёвка второго раунда состоится 2 февраля, а сами матчи в группах пройдут в марте. По два лучших клуба из четырех квартетов выйдут в решающий этап Лиги чемпионов — «финал восьми», который планируется провести в начале мая.

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