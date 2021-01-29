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Эта власть лишила Виктора Бабарико права на аппеляцию - дело будет рассматривать Верховный суд
Источник материала: Партизан
Уголовное дело Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, что автоматически лишает его права на апелляционное обжалование, сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.
Напомним, ранее защита Бабарико просила Верховный суд определить для рассмотрения дела нижестоящий суд, чтобы обеспечить возможность апелляции.
"Право на апелляционное обжалование приговора - это то, без чего невозможен справедливый суд.
Если дело в первой инстанции рассматривает Верховный Суд, то над ним нет апелляционной инстанции. Значит, и права на апелляционное обжалование у обвиняемого в таком случае нет.
Поэтому мы, защитники, просили Верховный Суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд - чтобы обеспечить возможность апелляции, то есть условие справедливого судебного разбирательства.
Вечером 28.01.2021 нас официально уведомили, что Верховный Суд будет рассматривать дело сам.
В праве на апелляционное обжалование приговора Виктору Бабарико отказано", -
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Уголовное дело Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, что автоматически лишает его права на апелляционное обжалование, сообщил адвокат Дмитрий...
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