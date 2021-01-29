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Эта власть лишила Виктора Бабарико права на аппеляцию - дело будет рассматривать Верховный суд

29.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, что автоматически лишает его права на апелляционное обжалование, сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

Эта власть лишила Виктора Бабарико права на аппеляцию - дело будет рассматривать Верховный суд
Напомним, ранее защита Бабарико просила Верховный суд определить для рассмотрения дела нижестоящий суд, чтобы обеспечить возможность апелляции.

"Право на апелляционное обжалование приговора - это то, без чего невозможен справедливый суд.

Если дело в первой инстанции рассматривает Верховный Суд, то над ним нет апелляционной инстанции. Значит, и права на апелляционное обжалование у обвиняемого в таком случае нет.

Поэтому мы, защитники, просили Верховный Суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд - чтобы обеспечить возможность апелляции, то есть условие справедливого судебного разбирательства.

Вечером 28.01.2021 нас официально уведомили, что Верховный Суд будет рассматривать дело сам.

В праве на апелляционное обжалование приговора Виктору Бабарико отказано", - написал Дмитрий Лаевский на своей странице в Фейсбуке.
 
 
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Уголовное дело Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, что автоматически лишает его права на апелляционное обжалование, сообщил адвокат Дмитрий...
 
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