В Беларуси обсудили расширение госпомощи семьям с детьми

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жилье, пособия и льготное налогообложение. Расширение госпомощи семьям с детьми и увеличение рождаемости обсуждают депутаты в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

За последние пять лет количество многодетных семей в стране выросло на 40%, в том числе благодаря семейному капиталу, который можно потратить на образование, медицинские услуги и жилье.

«Основной вопрос, который волнует и многодетные, и молодые семьи – это жилищный. Среди заявлений на досрочное использование семейного капитала, которые поступили от многодетных семей, вот мы проводили эти круглые столы и в Смолевичском районе, и в Минском районе, 90% обращений – это именно оказать помощь с жильем», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Курсевич.

Увеличить поддержку семей – это приоритет социально-экономической программы на ближайшие пять лет. Ее обсудят на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в Минске 11-12 февраля.