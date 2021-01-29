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В Беларуси обсудили расширение госпомощи семьям с детьми
29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жилье, пособия и льготное налогообложение. Расширение госпомощи семьям с детьми и увеличение рождаемости обсуждают депутаты в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
За последние пять лет количество многодетных семей в стране выросло на 40%, в том числе благодаря семейному капиталу, который можно потратить на образование, медицинские услуги и жилье.
Увеличить поддержку семей – это приоритет социально-экономической программы на ближайшие пять лет. Ее обсудят на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в Минске 11-12 февраля.
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За последние пять лет количество многодетных семей в стране выросло на 40%, в том числе благодаря семейному капиталу, который можно потратить на образование,...
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