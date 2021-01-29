ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси обсудили расширение госпомощи семьям с детьми

29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жилье, пособия и льготное налогообложение. Расширение госпомощи семьям с детьми и увеличение рождаемости обсуждают депутаты в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

За последние пять лет количество многодетных семей в стране выросло на 40%, в том числе благодаря семейному капиталу, который можно потратить на образование, медицинские услуги и жилье.

«Основной вопрос, который волнует и многодетные, и молодые семьи – это жилищный. Среди заявлений на досрочное использование семейного капитала, которые поступили от многодетных семей, вот мы проводили эти круглые столы и в Смолевичском районе, и в Минском районе, 90% обращений – это именно оказать помощь с жильем», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Курсевич.

Увеличить поддержку семей – это приоритет социально-экономической программы на ближайшие пять лет. Ее обсудят на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в Минске 11-12 февраля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние пять лет количество многодетных семей в стране выросло на 40%, в том числе благодаря семейному капиталу, который можно потратить на образование,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский баскетболист Максим Салаш продолжает выступление в Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by