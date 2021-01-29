Мастера на все руки. Пять фильмов, где режиссер и сценарист снялся в главной роли как актер

Источник материала: Tut.by

Актерам — играть, режиссеру — снимать. Так мы привыкли думать. На самом же деле в Голливуде (и не только) есть мастера на все руки: они и сценарий фильма написали, и его режиссером выступили, и сами снялись в нем. Причем в главной роли! AFISHA.TUT.BY нашла пять таких примеров среди зарубежного кино с рейтингом выше 7.5. И как после этого не верить в афоризм «талантливый человек талантлив во всем»?

Вместо трейлеров показаны кадры из фильмов: русскоязычных трейлеров в хорошем качестве мы не нашли.

«Любовь и смерть» (1975)

Режиссер: Вуди Аллен

Страна: США

Длительность: 82 минуты

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1





Чем хорош фильм

Было бы странно начать эту подборку без фильма Вуди Аллена, который в молодости регулярно снимался в своих фильмах. «Любовь и смерть» — выдающийся. Во-первых, у него самый высокий рейтинг из них. Во-вторых, это второй фильм Вуди Аллена, где снялась Дайан Китон и четвертый в ее карьере в принципе: можно понаблюдать за восходящей звездой.

Картина рассказывает о Борисе Грушенко, которого и играет Аллен. Мужчина ожидает смертной казни и вспоминает всю свою жизнь. На ее протяжении Бориса очень волновали вопросы о Боге и о том, зачем вообще дана жизнь. А еще Борис был влюблен в свою двоюродную сестру Соню (Дайан Китон). Они вдвоем ведут пространные философские беседы, во время которых Грушенко старается убедить Соню, что Бог не существует. Может показаться, что сюжета в фильме нет вообще, но это не так — просто мы не хотим спойлерить. Белорусам будет особенно интересно посмотреть: наверняка в школе вы проходили Достоевского и Толстого, а «Любовь и смерть» практически является пародией на русскую классику. Надеемся, литераторам было бы не обидно.

«Воображаемая любовь» (2010)

Режиссер: Ксавье Долан

Страна: Канада

Длительность: 101 минута

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6





Чем хорош фильм

Можно подумать, за пример для подражания Долан взял именно Аллена. Не в творческом плане, а скорее в смысле продуктивности. Молодому актеру и режиссеру нет и 35, а он уже снял несколько фильмов как режиссер, причем почти в половине из них сам снимался в главных ролях.

«Воображаемая любовь» — второй фильм канадца Долана, и, если судить по рейтингам, наиболее успешен среди зрителей. В нем вы увидите историю Франсиса и Мари, близких друзей. Но после знакомства с молодым парнем Николя в их отношениях начинаются проблемы. И не какие-то там прозаические, а полные странностей и фантазий. В общем, все в духе Долана: не сказать, что очень жизненно, но безумно увлекательно и пьяняще.

«Баффало 66» (1997)

Режиссер: Винсент Галло

Страна: США, Канада

Длительность: 82 минуты

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1





Чем хорош фильм

Как минимум стоит посмотреть этот фильм, потому что мы сомневаемся, что вы хорошо знакомы с творчеством Винсента Галло. А он ничего такой! И к своей работе подошел весьма кропотливо: начал разрабатывать сценарий аж за восемь лет до начала съемочной стадии производства фильма. На который, кстати, потрачены по меркам США вообще копейки — 1,5 миллиона долларов.

Сюжет расскажет о Билли Брауне, который только что освободился из тюрьмы. Его цель — произвести впечатление на родителей, которых он совершенно беспричинно любит. Но вот незадача: они его — нет. Мама, например, ненавидит сына за пропуск важного матча — в это время она рожала Билли. Весь фильм герой пытается добиться хоть какой-то нежности от своих родителей — вполне себе актуальная тема. Тем более странно, что единственный человек, который более-менее относится к Билли — это… А вот сами посмотрите и узнайте. Мы держим в интриге очень важную деталь (если вы, конечно, не посмотрели трейлер выше).

«Урок танго» (1997)

Режиссер: Cалли Поттер

Страна: Великобритания, Франция, Аргентина, Германия, Нидерланды, США

Длительность: 100 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8





Чем хорош фильм

Всем нам иногда не хватает чуточку сказочной, но очень красивой и страстной истории любви. Вот она! «Уроки танго» как раз об этом. Причем с забавной деталью: главная героиня — женщина-режиссер Салли и… ее сыграла режиссер фильма по имени Салли. Почти все 100 минут — это о ее отношениях с аргентинским танцором Пабло.

Очарование фильма заключается в том, что бóльшая часть сюжета здесь рассказана языком тела. Можно спокойно смотреть кино на английском, даже если вы его не знаете, потому что… кому какое дело до слов, когда герои общаются в танце? Если не верите нам, посмотрите трейлер. Уверены, что каждая клеточка вашего организма захочет продлить это наслаждение.

«Фейерверк» (1997)

Режиссер: Такеши Китано

Страна: Япония

Длительность: 103 минуты

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.9





Чем хорош фильм

Прочитали всю подборку и показалось, что выбранные нами картины слишком мелодраматичные или — о ужас — даже слащавые? Окей, вот вам японский «Фейерверк» — фильм о бывшем полицейском. Его зовут Ниси, и он начал жестокий конфликт с якудза (это что-то типа местной мафии). Такой риск был оправдан: главный герой хотел помочь умирающей жене и парализованному другу Хорибе.

«Фейерверк» — это фильм о последнем путешествии героя-воина, который не замечает преграды на своем пути. Он с ними жестоко расправляется. Ну а если вы не очень доверяете японскому кино, то попробуйте довериться киноэкспертам: на Венецианском кинофестивале — 97 эта картина взяла «Золотого льва». И еще маленькая «пасхалка» напоследок: все картины, которые Хорибе создает в фильме, на самом деле рисовал Такеши Китано. Он же, напомним, снялся в главной роли, написал сценарий и выступил режиссером. Ну точно талант!

Вместо P. S.

Вы тоже заметили, что три из пяти этих фильмов сняты в 1997 году? Как вы думаете, с чем это связано? Свои версии пишите в комментариях, нам интересно, какие идеи у вас есть.