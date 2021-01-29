Сколько стоит построить треугольный дом под ключ: для дачи и для постоянного проживания

Источник материала: Tut.by

Дома в виде буквы А не такая уж и редкость — их можно увидеть и в большом количестве на старых дачных участках. И эту конструкцию выбирали, когда нужно было очень дешево, быстро и из подручных материалов построить жилье для сезонного проживания. С появлением современных стройматериалов такие дома снова пользуются спросом. Это еще и бизнес-идея — появились компании, производящие домокомплекты А-домов для самостоятельной сборки по вполне демократичной цене. Узнали, какие проекты есть и во сколько обойдется реализация.

Немного истории

Справедливости ради отметим, что дом-шалаш придумали вовсе не советские дачники. Всемирную известность он получил в 1955 году, когда американский архитектор Эндрю Геллер построил каркасный дом-шалаш на пляже в Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Фотографии дома были опубликованы в «Нью-Йорк Таймс» 5 мая 1957 года и разошлись по всему миру. Вскоре тысячи копий этого дома-шалаша были построены по всему миру. Прототипом же для постройки послужили традиционные дома рыбаков португальской Мадейры.



Фото: enkidoublog.com



Фото: enkidoublog.com

Несмотря на критику о нерациональном использовании внутреннего пространства, дом-шалаш является одним из самых простых и надежных конструктивных решений для постройки загородного дома для отдыха.

Современные дома получили множество архитектурных вариаций. При выборе пропорций дома-шалаша близкими к форме правильного треугольника (углы треугольника 30−60−90 градусов) потери площади внутри из-за крутого наклона кровли весьма незначительны. Например, при угле ската кровли в 28 градусов стоять в полный рост (180−190 см) можно уже в метре от наклонной стены. Пространство ниже роста человека под наклонными стенами дома-шалаша может быть отделено вертикальными стенами с устройством кладовок или технических выгородок.

Обновленные версии А-дома

Идею строительства домов-шалашей поставили на коммерческие рельсы. В России, например, есть несколько компаний, которые готовы поставить в любую страну мира домокомплект А-дома для самостоятельной сборки.



Фото: shalash. house

У фирмы Shalash мы нашли сразу несколько разных по площади проектов. Вот, например, проект Shalash A7. Стоимость домокомплекта — почти 16 тысяч долларов. Что за эти деньги получает заказчик?

Дом по этому проекту рассчитан на временное проживание, то есть идеально подходит для современной дачи (или домика под сдачу). Полезная площадь — 64 м2, два этажа, две спальни, санузел, мини-кухня в гостиной, гостиная со вторым светом и кладовка под лестницей.









Домокомплект — это набор ключевых элементов и материалов для самостоятельной сборки. Он сопровождается подробной технической документацией, которая значительно облегчит процесс закупки материалов и сборку теплого контура Shalash A7.



Фото из Instagram shalash. house

В состав домокомплекта входит набор заводских деталей из клееного бруса для сборки несущего каркаса в антисептирующей грунтовке и герметичной упаковке. Плюс весь необходимый пиломатериал для сборки теплого контура и межэтажного перекрытия, обрезная доска для сборки строительных лесов, лестниц, столов и прочей инфраструктуры строительной площадки. На сайте производителя сообщается, что все пиломатериалы камерной сушки.

В комплекте есть и энергоэффективные безрамные стеклопакеты для остекления переднего фасада — всего 8 двухкамерных стеклопакетов.

В стоимость входит и комплект необходимого крепежа для сборки каркаса, теплого контура и нержавеющий крепеж для фасадов.

​К этому набору для самостоятельной сборки прилагается эскизный проект, инструкция по сборке несущего каркаса, конструкционный проект теплого контура и смета для закупки остальных материалов.

Для жителей России доступна опция сборки домокомплекта под ключ на участке заказчика — на выходе он получает утепленную коробку здания с окнами, кровлей и фасадом. ​Сборка занимает 4 недели. Дом имеет законченный внешний вид, но не имеет внутренних инженерных систем и чистовой отделки. Это будет стоить 41 тысячу долларов.

Фото: shalash. house

В указанную стоимость входят все материалы и сборка на участке (без стоимости доставки материалов):

​Железобетонный свайный фундамент.

​Несущий каркас из клееного бруса (покрыт грунтовкой).​

​Утепление нижнего перекрытия — 300 мм.

​Утепление заднего фасада — 150 мм + МДВП 25 мм.

​Утепление крыши — 200 мм + МДВП 35 мм.

​Межэтажное перекрытие.

​Черновое покрытие пола — ЦСП 20 мм.

​Металлическая фальцевая кровля (двойной стоячий фальц).

​Мансардные окна с двухкамерными стеклопакетами.

​Энергоэффективные двухкамерные фасадные стеклопакеты.

​Фасадные окна и входные двери — ПВХ 70 мм с двусторонней ламинацией.

​Грунтованная фасадная доска.

Есть еще один вариант — дом для постоянного проживания на 110 м2. Он в два этажа, с тремя спальнями, двумя санузлами, с кухней в отдельной зоне (с кладовкой) и гостиной со вторым светом. Только домокомплект будет стоить почти 22 тысячи долларов.

Если заказывать под ключ с монтажом и всеми необходимыми материалами — 53 тысячи долларов.



Фото из Instagram shalash. house

То есть получаем хорошо утепленный дом увеличенной площади. Вот что входит в эту стоимость:

Железобетонный свайный фундамент.

​Несущий каркас из клееного бруса (покрыт грунтовкой).​

​Утепление нижнего перекрытия — 300 мм.

​Утепление заднего фасада — PIR 90 мм.

​Утепление крыши — 200 мм + МДВП 35 мм.

​Межэтажное перекрытие.

​Черновое покрытие пола — ЦСП 20 мм.

​Металлическая фальцевая кровля.

Мансардные окна с двухкамерными стеклопакетами.

​Энергоэффективные двухкамерные фасадные стеклопакеты.

​Фасадные окна и входные двери — ПВХ 70 мм с двухсторонней ламинацией.

​Грунтованная фасадная доска.



А-дом с боковым модулем. Фото из Instagram shalash. house

Путем нехитрых вычислений получаем, что метр квадратный этого необычного дома без внутренней отделки, коммуникаций и доставки будет стоить около 480 долларов. Интересно, за сколько готовы построить что-то похожее белорусские домостроители?

Если вы самостоятельно построили нечто похожее или строительством подобных домов занимается ваша компания, напишите об этом нам на почту stroika@tutby.com.