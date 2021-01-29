Чем заняться 29−31 января? Вот лучшие идеи на уикенд

Источник материала: Tut.by

Ждали выходные так же сильно, как и мы? Понимаем. Чтобы они не прошли мимо, советуем расписать уикенд по максимуму. Так вы не упустите самые интересные мероприятия из жизни столицы. А AFISHA.TUT.BY вам, как всегда, в этом поможет: ловите 11 отличных идей на последние выходные января.





Стендап есть не только в Минске: талантливые ребята живут и в других городах Беларуси. Женя Буракевич — опытный комик и организатор стендап-концертов из Гомеля, который посвятил этому делу больше пяти лет жизни.

В прошлом году он написал сольный концерт, а 29 января на сцене Stand Up Comedy Hall запишет его под YouTube. Зрителей приглашают прийти послушать хорошую комедию о жизни и не скупиться на смех и аплодисменты. Если будете раздумывать, идти или нет: месяц назад на YouTube-канале стендап-клуба «Все свои» выходил 18-минутный стендап от Жени. Можете познакомиться с комиком виртуально, а если юмор будет по душе, прийти на живой концерт.

Когда: 29 января, 20.00 (приходить просят в 19.30)

Где: Stand Up Comedy Hall (ул. Куйбышева, 45)

Сколько: 20 рублей Купить билет

В прокат неделю назад вышел новый анимационный фильм «Душа» от известной студии Pixar. Минчане сразу же пошли на него в кинотеатр и сделали безоговорочным лидером столичного рейтинга. Некоторые сравнивают работу с «Тайной Коко» и «Головоломкой», другие говорят, что «Душа» — совсем другой мультфильм, но разочарованных отзывов мы не встречали. Больше выжимок из рецензий можно прочесть здесь .

Сюжет такой: школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. По ошибке он попадает в Великое До, где новые души обретают себя, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души, которую зовут 22, — она уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

Когда: все выходные

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет





В субботу в клубе Re:Public пройдет концерт, посвященный 30-летию творчества культового белорусского коллектива Neuro Dubel. Группа обещает, что прозвучат только лучшие песни за последние 30 лет. «Ждем вас с нетерпением, наши невероятные!» — так анонсируют мероприятия сами участники коллектива, который создал Александр Куллинкович.

У некоторых возник вопрос, почему 30-летие отмечают сейчас, ведь группа была создана в 1989 году? Дело в том, что как концертный состав коллектив существует с 1991 года. Именно эту дату и планирует отметить нынешний состав «Дюбелей».

Когда: 30 января, 19.00

Где: Re:Public

Сколько: 10−25 рублей Купить билет



Фото: vk.com/open_shkaf

«Open Шкаф» — культурная барахолка, на которой можно купить вещи на любой вкус по доступным ценам. Там же можно продать и свое ненужное, если вы озаботились вопросом заранее и отправили организаторам заявку.

В эти выходные мероприятие пройдет в пространстве Moving art factory. Вас будет ждать винтажный маркет, локальные дизайнеры и, конечно, стильный веселый garage sale и фудкорт. Приходить обязательно в маске.

Где: Moving art factory (ул. Куйбышева, 22)

Когда: 30−31 января

Сколько: бесплатно



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Вас приглашают покататься на коньках на каток по адресу: Победителей, 4а, ежедневно с 10.00 до 23.45, сеансы проводятся каждый час и длятся 45 минут. Чтобы сделать поход максимально приятным, AFISHA.TUT.BY предлагает вам скидку 20% на вход и прокат спортинвентаря. Для этого всего лишь нужно купить билет на нашем сайте — еще и очередей в кассы сможете избежать.

В будни сеанс на одного взрослого со скидкой стоит от 4 рублей, в выходные — 5,60 рубля. Для детей до 14 лет в любой из дней цена фиксированная: 3,20 рубля. Кстати, выгоднее всего кататься ночью: на сеансы с 23.00 до 23.45 можно попасть за 2,40 рубля. Прокат коньков с учетом скидки обойдется вам в 4 рубля.

Больше вариантов, где можно прокатиться на коньках, собраны тут . А адреса хоккейных коробок, лыжных трасс и пунктов проката инвентаря ищите здесь .

Когда: все выходные, 10.00−23.45

Где: пр. Победителей, 4а

Сколько: 3,20 рубля для детей и 5,60 — для взрослых. После 23.00 — 2,40 рубля. Прокат коньков — 4 рубля Купить билет





На днях свою работу завершит выставка «Ничосе» . Создатели экспозиции собрали удивительные факты и достижения со всего света и превратили их в интерактивные инсталляции — а их около сотни. Они располагаются на 600 м² на третьем этаже столичного Dana Mall.

Кроме того, по выставке можно заказать экскурсию. Персонально для одного или для группы людей. Обещают, что гид расскажет еще больше необычных фактов и историй. Позаботились создатели «Ничосе» и о вашем Instagram: на территории, где расположилась выставка, можно найти более 15 зон для фото.

Когда: с 10.00 до 22.00 до 31 января

Где: ул. Петра Мстиславца, 11. Третий этаж возле «5 элемента»

Сколько: билет — от 11 до 15 рублей AFISHA.TUT.BY дает скидку 20% при покупке через наш сервис Купить билет со скидкой





Утро субботы предлагаем провести в компании известного педагога, писателя и литературного критика Анны Северинец. Она будет проводить литературный завтрак «Што паспеў напісаць Якуб Колас». Ведь в Беларуси нет человека, который бы не знал о его «Новой Земле», правда?

Именно за это произведение Коласу доставалось от некоторых современников, именно над этим романом смеялась литературная молодежь. Как это произошло и что на самом деле дал Колас белорусской литературе? Есть ли у нас сегодня возможность прочитать его произведения так, как они были написаны? На эти вопросы и ответит Анна.

Когда: 30 января, с 10.00 до 12.00

Где: БЦ «Терминал» (г. Минск, ул. В. Хоружей, 25/3, 2 этаж, комната 2)

Сколько: 30 рублей Купить билет





«Шлюб з ветрам» — спектакль Евгения Корняга, где он кроме привычной для себя территории пластики осваивает и территорию вокала. Основой для постановки стали малоизвестные белорусские народные песни, которые Корнягу помогла собирать режиссер и один из организаторов фестиваля SPRAVA Екатерина Аверкова. Кроме песен, в спектакле не прозвучит ни слова. А петь будут о нашей жизни: действие спектакля разворачивается на свадьбе, где каждому из гостей есть что сказать. Рецензию AFISHA.TUT.BY на спектакль можно прочесть тут.

Отметим, что урвать билеты на этот спектакль за полтора дня «до» — большая удача. Так что если не в первый раз слышите рекомендацию на него сходить, сейчас — самое время.

Когда: 30 января, 19.00

Где: РТБД (ул. Кропоткина, 44)

Сколько: от 19 рублей Купить билет





Не так давно на проспекте Машерова, 1 (это совсем рядом с выходом из метро на площади Победы), открылся рестобар «4V». Маленькое заведение заняло пространство, где за последние пару лет не смогли прижиться сразу несколько проектов подряд. Его открыли две сестры, и говорят, что место вышло с полноценными завтраками, обедами, основным меню и алкоголем. Подробней почитать о месте можно тут .

Фишками заведения стали доступные по цене и обновляемые каждый день обеды, коктейли в бутылочках, и главное — завтраки весь день. Ах, чуть не забыли: еще крафтовые десерты, среди которых есть даже острый вариант.

Когда: ежедневно с 10.00 до 23.00

Где: пр-т Машерова, 1

Сколько: тот самый малиновый десерт с перцем чили — 13 рублей

Зажечь на вечеринке с Yanix





В эту субботу в центре столицы выступит Yanix — один из самых заметных российских рэперов. Если учесть, что привозами иностранных артистов сейчас почти никто не занимается, такой крупный — большой подарок для ценителей. Бонусом — чисто символическая стоимость билетов: их продавали по 15 рублей, если покупать заранее, и по 20 — на месте. Тех, что по 15, кажется, уже не осталось.

Пройдет концерт в рамках серии вечеринок Beverly Pills. Место непривычное даже для прошаренных тусовщиков — в клубе M11 по адресу: Машерова, 11. В общем, если любите рэп, считайте, что план на 30 января у вас уже есть. Правда, приглашают только тех, кому уже есть 18.

Когда: 30 января, 23.00

Где: M11 (Машерова, 11)

Сколько: 15 рублей — если купить заранее, 20 рублей — на месте Купить билет



Фото: finelightarts, pixabay.com

«Адукар.бай» зовет поучаствовать в бесплатном зимнем ИТ-квесте для детей. Программа такая: робототехника, скульптинг, работа с графикой, изучение английского языка и создание собственного ИТ-проекта (игры или электронного поздравления).

Организаторы говорят, что за эти полтора часа ребенок научится лучше работать в команде и изучит основы ИТ-сферы. А еще, возможно, научится реализовывать свой творческий потенциал и прокачает логическое мышление со внимательностью.

Когда: 31 января, с 10.20 до 12.00 для 1−4 класса, с 12.00 до 13.30 для 5−10 класса

Где: ул. Немига, 5, кабинет 310

Сколько: бесплатно, но по регистрации