33-летняя британка перебралась к нищему возлюбленному в джунгли Амазонки

Источник материала: Tut.by

Теперь женщина живет на ферме в джунглях Амазонки, от которой больше ста километров до ближайшего города. Там нет водопровода, стирать белье приходится в реке. Но британка всем довольна: «Когда каждое утро просыпаешься возле Ромуло под волшебные звуки, которые издают обезьяны-ревуны, которые перекрикиваются под пологом джунглей, понимаешь, что ради этого стоит терпеть все трудности», — пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mirror.

33-летняя преподавательница йоги Каролина Найт приехала из Лондона в Перу в марте 2020 года, чтобы провести десятидневный курс йоги для британских туристов. Женщина застряла в чужой стране из-за карантина, введенного для борьбы с пандемией COVID-19. Туристам предложили выбрать: оставаться в джунглях или ждать снятия карантина в городе Пуэрто-Мальдонадо. Каролина поехала в город.

Спустя время она заметила 19-летнего юношу, который был разнорабочим в их доме отдыха. У Ромуло не было мобильного телефона. Но спустя десять дней после начала карантина юноша связался с Каролиной в Facebook. «Он у кого-то одолжил телефон, — вспоминает британка. — Мы долго болтали в чате, а потом он сказал: „Я должен признаться: по-моему, я тебя люблю“».

Через месяц юноша приехал к Каролине в Пуэрто-Мальдонадо. «Мы целыми днями сидели у бассейна, а вечером ходили гулять и готовили друг для друга», — говорит Найт. Затем Ромуло вернулся в джунгли, чтобы работать на семейной ферме. Через три недели он пригласил женщину поселиться с ним, его матерью и шестью братьями и сестрами. Она согласилась.