Самая необычная первая леди США за всю историю. Шесть говорящих фактов о Джилл Байден

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В отличие от Мелании Трамп, которая запомнилась миру как первая леди разве что изысканными нарядами, Джилл Байден имеет все шансы заявить о себе не хуже Мишель Обамы. Супруга демократического лидера Джо Байдена — давняя сторонница общественных реформ и активизма. Возможно, ее идеи повлияют на политику нового президента США. Forbes Woman собрали шесть фактов, которые следует знать о Джилл Байден.

Имеет докторскую степень в области педагогики

И именно с этой деятельностью связана вся профессиональная жизнь первой леди. «Преподавание — это не то, чем я занимаюсь. Это то, что определяет меня как личность», — написала Байден в своем твиттере 18 августа 2020 года.

Джилл Байден преподавала в государственной общеобразовательной школе, в общественных колледжах и даже в психиатрической клинике для подростков. Она получила параллельно с работой и воспитанием детей две степени магистра — в сфере педагогики и английской литературы, а затем и докторскую по педагогике. Докторскую диссертацию Джилл Джейкобс-Байден (так она подписала свою работу) защитила в январе 2007 года, когда ей было 55 лет.

Не прекращала работать последние 40 лет, в том числе будучи второй леди

Перерыв в работе Джилл Байден делала лишь на два года — после того, как в 1981 году родилась их с Джо Байденом дочь Эшли. И только недавно, после всех этих лет работы преподавательницей, профессор Байден взяла небольшой «отпуск», чтобы сопровождать мужа в предвыборной кампании. Теперь же, когда она окончена, Джилл Байден планирует вернуться к своей профессиональной деятельности. С 2009 по 2017 год Джо Байден был вице-президентом США — а Джилл Байден, соответственно, второй леди. В это время она преподавала английский и литературу в общественном колледже Северной Вирджинии, расположенном в пригороде столицы США, Вашингтона. Таким образом, Джилл Байден стала единственной второй леди, занятой на обычной работе, несмотря на свой статус.

«Даже если мой муж завоюет место в Белом доме, я продолжу преподавать, — говорила она еще во время кампании. — Это важное дело: я хочу, чтобы люди больше ценили учителей, их вклад в развитие общества, хочу вернуть этой профессии престиж».

Поддерживает систему общественных колледжей

Общественные колледжи в США — аналог профессиональных училищ, колледжей и техникумов. В них можно учиться бесплатно или за небольшую сумму, получив какой-то базовый набор курсов. Это позволяет студентам в дальнейшем продолжить образование и получить степень бакалавра. Учеба в общественных колледжах длится два года, после чего можно поступить в университет и закончить бакалавриат по сокращенной программе — за два-три года.

Докторская диссертация Джилл Байден как раз касалась системы общественных колледжей, по ее мнению, серьезно недооцененной. Работа называлась так — «Как противостоять уходу студентов из общественных колледжей: потребности учащихся». Профессор Байден, уже успевшая поработать в психиатрической клинике с подростками, у которых есть эмоциональные и поведенческие нарушения, понимала: общественный колледж — важная ступень и «социальный лифт» для детей с не самым позитивным прошлым. Она даже называет эти колледжи «самым большим секретом Америки».

В 2012 году, будучи второй леди, Джилл Байден объездила США с туром Community College to Career («От общественного колледжа — к карьере»). Во время своих выступлений она подчеркивала, что и в этих учебных заведениях можно получить достойное образование, особенно с учетом того, что у общественных колледжей развиты связи с индустриальными компаниями. Можно предположить, что и в статусе первой леди Байден продолжит продвигать доступное профессиональное образование.

Борется за права военных

Помимо дочери Эшли, Джилл и Джо Байден воспитали еще двоих детей — сыновей Бо и Хантера. Для Джилл они пасынки: это дети Байдена от первого брака, их мать Нелия погибла в ДТП в 1972 году вместе с 13-месячной дочерью президента.

Но Джилл Байден воспитала Бо и Хантера как родных. В дальнейшем Бо Байден стал военным, а Джилл занялась социальной работой: она поддерживала семьи солдат, находящихся на службе, и распространяла информацию об условиях жизни военных.

Став второй леди, она регулярно ездила на военные базы в США и за их пределами. Джилл Байден так высоко ценила труд военных, что даже написала детскую книжку «Не забывайте про наших солдат, храни их Бог». В ней она описывала историю, основанную на реальных событиях, — как ее внучка Натали переживала тот год, когда ее отец служил в Ираке. К книжке, выпущенной в 2012 году, прилагались ссылки на организации, через которые можно поддержать семьи военных. К сожалению, Джо и Джилл потеряли Бо в 2015 году: он умер от рака мозга.

Основала программу по борьбе с онкологией

Правда, не против редкого рака мозга, от которого погиб ее сын, а против рака груди — самого распространенного онкологического заболевания среди женщин. Статистика по этой болезни пугает: в течение жизни одна из восьми американских женщин — это порядка 12% — столкнется с опухолью молочной железы.

Увидев, как четыре ее подруги в разное время заболели онкологией, в 1993 году Джилл Байден решила предпринять посильные шаги для решения этой проблемы. Она основала в родном Делавере информационную кампанию: за годы своего существования программа, разработанная Джилл, помогла более чем 10 тысячам школьниц узнать о ранней диагностики рака молочной железы. Также Джилл Байден всячески поддерживает исследования по профилактике и лечению этого заболевания и постоянно говорит о том, как важно направлять средства и силы в эту сферу.

Стала примером для Мишель Обамы

В те времена, когда Джилл Байден была второй леди, а Мишель Обама — первой, две главные женщины Капитолия делали многое вместе. Например, Байден и Обама совместно запустили инициативу, направленную на то, чтобы давать семьям военных больше возможностей для обучения и интеграции в местные сообщества.

Мишель Обама восхищалась тем, как Джилл Байден совмещала все функции второй леди с обычной работой.

«Джилл постоянно проверяет домашние задания. Это забавно, потому что я все время забываю — о, у нее же есть работа. И тут она достает эти тетрадки, и я говорю: «Посмотрите на нее, у нее есть нормальная работа! Расскажи мне, каково это — работать на обычной работе», — вспоминала Обама в интервью People Magazine.

Вернувшись в Капитолий, Джилл Байден продолжит начатое совместно с Мишель Обамой: эксперты считают, что двумя основными направлениями ее политики станут образование и социальная поддержка военных.