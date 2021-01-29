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Дворцовый переворот - фильм о "дворце Путина" пробил отметку в 100 млн просмотров

29.01.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщается в Twitter команды Навального

Эти цифры подтвердил директор ФБК Иван Жданов: фильм о "дворце Путина" пробил отметку в 100 млн просмотров.



В СМИ и в команде Навального не уточняют географию пользователей.Напомним, население России, по последним данным Росстата, учитывающим жителей аннексированного Крыма, на январь 2021 года составляет 146,2 млн человек.

Таким образом, фильм Навального стал рекордсменом среди неразвлекательного контента в русскоязычном YouTube. 
 
 
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