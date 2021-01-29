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«Втягивают в политику ничего не понимающих детей». Мнение о том, что молодежь смелее и свободнее, чем мы
Источник материала: Tut.by
— Алло, это штаб Навального?
— Я перезвоню, у меня контрольная по математике (анекдот из Cети)
Cамая обсуждаемая тема рунета в последнюю неделю — российские митинги в поддержку Алексея Навального. Один из главных посылов звучит примерно так: «втягивают в политику ничего не понимающих детей».
Это про молодежь, естественно. Не про учеников младших классов.
Непонятно, почему у нас такое странное отношение к молодежи — как к глупым, несмышленым, не совсем полноценным людям. Как будто бы уважение и право голоса нужно заслужить, а не получить в дар просто по факту рождения.
Да-да, с дискриминацией по возрасту приходится сталкиваться не только людям сорок плюс, студенчество тоже отгребает по полной программе.
Их никто не воспринимает всерьез.
Молодежи можно «тыкать», их можно сгонять с сидений общественного транспорта, им можно делать замечания по поводу и без. Молокосос, щенок, пацан. Пороху не нюхал, молоко на губах не обсохло, не заслужил еще — уважения-то.
А это уничижительное — «девочка»… Девочка, тебя не спрашивали.
Помню, как в двадцать один год я лежала в роддоме: «тыкали» мне все — от врачей до санитарок. До сих пор неловко — и за себя, и за них. Говорили, что я выгляжу на четырнадцать. А что — в четырнадцать «вы» надо заслужить?
Вся наша система всегда была построена на унижении. Поэтому новости о том, как очередной учитель ударил школьника, давно не удивляют. Я уже как-то рассказывала о том, как преподавательница в гимназии сына заклеила рты нескольким «слишком болтливым» ученикам скотчем. Просто потому что может.
Дети — они же бесправные. Их можно шпынять, оскорблять и ставить на место.
А потом мы вырастаем, так и не научившись отстаивать свои права и относиться друг к другу (и в первую очередь — к самим себе) с уважением. Мнение свое высказать страшно — да кто я такой. Поспорить с начальством — упаси боже, потом хуже будет. Да свое же, заработанное, и то попросить стыдно. А заслужил ли я?..
Само слово «молодежь» всегда употребляется с некой долей пренебрежения. «Молодежь сейчас наглая», «что за молодежь пошла?!». Понятно, что всё это очень субъективно, но я, например, не вижу никакой «деградирующей» молодежи. Наоборот. Мне кажется, что мы в эти годы были гораздо более бесшабашными и безответственными. А они сейчас какие-то более образованные что ли, более осознанные, как сейчас говорят.
Ведь и правда, у современной молодежи совсем другие возможности. Не зря говорят о том, что это первое и принципиально новое поколение, родившееся с айфонами в руках. Между нами, сорокалетними, и нашими родителями не было такой огромной пропасти — мы все читали примерно одни и те же книги, смотрели одни и те же фильмы и знали, кто такой Марат Казей.
Современная же молодежь — это совсем иное. Это Гарри Поттер и Ютуб. Это Грета Тунберг и Алексей Навальный (и к нему можно относиться как угодно, но проблема в том, что
Часто можно услышать, что современная молодежь слишком инфантильная и не хочет брать на себя ответственность. Да как же им такими — ответственными, целеустремленными, серьезными — стать, если их мнения, желания, планы на протяжении всей недолгой жизни никто не воспринимает всерьез? Не хочешь есть? Пока не доешь, из-за стола не встанешь. Не хочешь спать? Лежи с закрытыми глазами. В туалет? Терпи до дома. Заниматься рисованием? Это несерьезно. Поступать в музыкальное? Только через мой труп.
У нас никогда не было принято воспринимать детей и подростков как самостоятельную личность, имеющую те же права, что и взрослый. Кого и когда интересовало наше мнение? Вот вырастешь, тогда и будешь сам решать. Вот только вырос — это когда?
Думаю, когда понял, что хочешь жить иначе, и готов за это бороться. Наши дети выросли — не стоит их за это осуждать.
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«Втягивают в политику ничего не понимающих детей». Мнение о том, что молодежь смелее и свободнее, чем мы
Cамая обсуждаемая тема рунета в последнюю неделю - российские митинги в поддержку Алексея Навального. Один из главных посылов звучит примерно так: «втягивают в...
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