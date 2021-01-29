Новый кроссовер Hyundai Tucson обзавелся версией N Line

Источник материала: Tut.by

Помимо «заряженных» N-моделей у компании Hyundai есть также гамма машин попроще, отличающихся обвесом и набором аксессуаров «под спорт». Такая линейка носит название N Line, и теперь псевдоспортивный вариант исполнения получил новый кроссовер Tucson , впервые представленный осенью прошлого года.





От стандартного «паркетника» Tucson N Line отличается слегка измененной радиаторной решеткой, увеличенным воздухозаборником спереди, иными бамперами, накладками на порогах и колесных арках в цвет кузова, более крупным задним спойлером, парой круглых патрубков выхлопа и оригинальными 19-дюймовыми колесными дисками.









В салоне кроссовера появились сиденья с комбинированной отделкой кожей и замшей и декоративной красной прострочкой, руль — с утолщенным ободом, а педали получили металлические накладки. Также Tucson в исполнении N Line обзавелся перенастроенной подвеской, но это касается версий с адаптивными амортизаторами.





Силовые агрегаты остались без изменений, но младшего 115-сильного дизеля 1.6 CRDi в моторной гамме Tucson N Line не будет — для кроссовера предложат 136-сильный дизель, бензиновый турбодвигатель 1.6 (150 и 180 л.с.), включая 48-вольтовые «мягкие» гибриды, а также гибридные установки с отдачей 230 и 265 л.с.





У европейских дилеров Tucson N Line появится весной этого года.