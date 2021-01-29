ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый кроссовер Hyundai Tucson обзавелся версией N Line

29.01.2021 08:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Помимо «заряженных» N-моделей у компании Hyundai есть также гамма машин попроще, отличающихся обвесом и набором аксессуаров «под спорт». Такая линейка носит название N Line, и теперь псевдоспортивный вариант исполнения получил новый кроссовер Tucson, впервые представленный осенью прошлого года.


От стандартного «паркетника» Tucson N Line отличается слегка измененной радиаторной решеткой, увеличенным воздухозаборником спереди, иными бамперами, накладками на порогах и колесных арках в цвет кузова, более крупным задним спойлером, парой круглых патрубков выхлопа и оригинальными 19-дюймовыми колесными дисками.



В салоне кроссовера появились сиденья с комбинированной отделкой кожей и замшей и декоративной красной прострочкой, руль — с утолщенным ободом, а педали получили металлические накладки. Также Tucson в исполнении N Line обзавелся перенастроенной подвеской, но это касается версий с адаптивными амортизаторами.


Силовые агрегаты остались без изменений, но младшего 115-сильного дизеля 1.6 CRDi в моторной гамме Tucson N Line не будет — для кроссовера предложат 136-сильный дизель, бензиновый турбодвигатель 1.6 (150 и 180 л.с.), включая 48-вольтовые «мягкие» гибриды, а также гибридные установки с отдачей 230 и 265 л.с.


У европейских дилеров Tucson N Line появится весной этого года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый кроссовер Hyundai Tucson получил псевдоспортивный вариант исполнения N Line, отличающийся обвесом и набором аксессуаров «под спорт».
 
Новости дня
Новости разные
 
Нягледзячы на скаргі адвакатаў, справу «Белгазпрамбанку» будзе разглядаць Вярхоўны суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by